Como muestra de que la cultura puede ser divertida, el Parque Biblioteca Gilberto Bosques Saldívar arrancó sus actividades con un seminario virtual donde los jóvenes, la educación y el coronavirus estuvieron presentes.

Enrique Glockner Corte, Secretario de Bienestar del Ayuntamiento de Puebla, destacó que el Seminario Virtual “Ciudad y Educación. El desafío de fortalecer la generación COVID-19”, reunió a especialistas de Puebla, México, Uruguay y Barcelona, quienes abordaron las repercusiones que la pandemia ha tenido en la educación y en general en la forma diaria en la cual nos relacionamos.

“Con el Parque Biblioteca se inauguran actividades del espacio cultural, deportivo, lúdico. Queremos que la cultura no sea algo aburrido, que sea un espacio de interlocución”, refirió el titular de Bienestar.

Añadió que el Seminario Virtual “Ciudad y Educación. El desafío de fortalecer la generación COVID-19” incluyó un par de paneles, uno de ellos destinado a los jóvenes y otro más en donde se habló de la importancia de la inclusión. En este último participó la docente poblana, María del Coral Morales experta en temas de educación.

En entrevista telefónica, Glockner Corte reveló que durante el próximo mes se realizarán actividades que también serán transmitidas de manera virtual: Habrá conciertos grabados en ese espacio que serán transmitidos por las redes sociales del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla (IMACP), así como terapias de respiración presentadas por el Instituto Municipal del Deporte.

Si los niveles de alerta epidemiológica y Protección Civil lo permiten, el Parque Biblioteca también podrá ofrecer funciones de cine al aire libre, con aforo controlado, y círculos de lectura en donde 6 u 8 jóvenes participen.

Estos servicios, reiteró Enrique Glockner son completamente gratuitos.

Frase:

“La pandemia está incidiendo las formas de relacionarnos y una de ellas la educación”, Enrique Glockner.

Realiza Ayuntamiento seminario virtual

El Gobierno de la Ciudad de Puebla, a través de la Secretaría de Bienestar, realizó el Seminario Virtual “Ciudad y Educación. El desafío de fortalecer la generación COVID-19”, con motivo del Día Internacional de la Educación (ONU).

Claudia Rivera Vivanco, Presidenta Municipal, manifestó durante su mensaje inaugural que este seminario de talla internacional da paso al tejido lazos fuertes con otros países, al tiempo que se presenta como una oportunidad de avanzar en el proceso de transformación en el municipio, durante este contexto de pandemia por COVID-19.

“Si algo reconozco como invaluable es el conocimiento; que se pueda compartir se pueda adquirir y que nos ayude a romper muchas barreras”, agregó.

El seminario fue transmitido desde el Parque Biblioteca Gilberto Bosques Saldivar, proyectando a Puebla como una ciudad que apuesta a una educación inclusiva, equitativa y de calidad, coadyuvando desde los equipamientos sociales. Además, cuenta con el apoyo del Fondo de Cultura Económica, la Dirección Nacional de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura del Uruguay, la Secretaría de Educación del Estado de Puebla, el Consorcio de Bibliotecas de Barcelona y la Fundación Kreanta (España).

Moderado por Enrique Glokner Corte, secretario de Bienestar, inició la presentación de este seminario por el director del Fondo de Cultura Económica (FCE), Paco Ignacio Taibo II, quien destacó su interés por afianzar una relación de fraternidad inter-latinoamericana, así como un puente de nuevo tipo hacia España. También, en el ámbito de la lectura y la educación, desde el FCE, el escritor destacó su experiencia.

“Soy de los que piensan que la creación literaria- o la creación histórica- no existe si no está el lector también. […] Estamos construyendo a través de la literatura, queramos o no, conscientes o inconscientes, una relación con el lector en la que planteamos una aportación o una visión diferente, aportamos un pensamiento crítico”, indicó Taibo.

El evento integró la participación de figuras del ámbito cultural y educativo de alcance internacional, como lo son Jorge Melguizo (Colombia), Ferran Burguillos (España), Valentín Trujillo (Uruguay), Roser Bertrán Coppini (España), Juan Urraco (Argentina) y María del Coral Morales Espinosa (México); con mesas de diálogo como Territorios creativos: libros, bibliotecas, educación y cultura digital o Educación en tiempos de pandemia: retos y aprendizajes hacia la inclusión y la innovación social, entre otras.

El Parque Biblioteca Gilberto Bosques Saldivar se concibe como un espacio de igualdad social, convivencia y participación ciudadana que tiene, como principal finalidad, la reconstrucción del tejido social, la mejora de la calidad de vida de la población y el empoderamiento personal, a través de la ampliación de oportunidades de desarrollo, el acceso al conocimiento, el fomento a la cultura, las artes y diversas actividades recreativas.