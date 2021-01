Luego de que el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, reprochó a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) su inmovilidad y omisiones en la defensa de los poblanos, especialmente en la crisis por los abusos de las empresas que venden oxígeno medicinal, el titular de la dependencia, el expanista Ricardo Sheffield Padilla, soltó en su cuenta de Twitter ofensas contra el gobernador, quien le contestó que, si no puede dar resultados, “renuncie”.

De manera tardía, el ex diputado federal de Acción Nacional (AN), el guanajuatense Sheffield, expidió acuse de recibo a los señalamientos que el gobernador Miguel Barbosa hizo por la mañana del jueves sobre la dependencia.

Sin embargo, el también exalcalde de León, Guanajuato, no ofreció una explicación institucional de por qué la Delegación en Puebla no atiende las quejas y llamados de los consumidores de Puebla, sino que embistió al mandatario.

“Las acciones de @Profeco a nivel nacional, incluyendo Puebla, son muchas y están disponibles como información pública; lamento que el gobernador @MBarbosaMX esté desinformado o ya sufra demencia. No es la primera vez que hace comentarios irracionales e infundados contra @Profeco.

“No he tenido comunicación con él desde la campaña del 2018, porque nunca la ha permitido. Desconozco el trasfondo de su actitud. Tal vez no lo sepa, pero existe una red federal de comunicación; cuando guste, en la extensión 2330 espero su llamada”, fue la respuesta visceral de quien dejó su original Partido Acción Nacional (PAN), porque le negaron la candidatura al gobierno de Guanajuato y hasta entonces se sumó al Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Las acciones de @Profeco a nivel nacional, incluyendo Puebla, son muchas y están disponibles como información pública; lamento que el gobernador @MBarbosaMX esté desinformado o ya sufra demencia. No es la primera vez que hace comentarios irracionales e infundados contra @Profeco — Ricardo Sheffield (@SheffieldGto) January 28, 2021

Vino entonces el revire del mandatario poblano:

“@SheffieldGto celebro que por primera vez ponga atención en lo que ocurre en Puebla, ya en otra ocasión le hemos expresado la inconformidad de mi gobierno por las nulas acciones de la institución que usted mal dirige.

“En lo particular lo entiendo, usted @SheffieldGto y su pensamiento demente, son adversarios de la 4T. Póngase a trabajar y dé resultados sancionando los abusos que se cometen en agravio de los consumidores o renuncie”, expuso Barbosa también en Twitter.

|| @SheffieldGto celebro que por primera vez ponga atención en lo que ocurre en Puebla, ya en otra ocasión le hemos expresado la inconformidad de mi gobierno por las nulas acciones de la institución que usted mal dirige. — Miguel Barbosa (@MBarbosaMX) January 28, 2021

Indefensión

Por la mañana, el mandatario poblano reprochó en su conferencia matutina la inmovilidad de la dependencia federal, específicamente en el caso de los abusos de las empresas de oxígeno medicinal que han hasta cuadruplicado el precio de este insumo indispensable para tratar el Covid.

“Yo ya me dirigí a su titular y simplemente no hay Profeco en Puebla. No hay acciones de la Profeco. Mejor que cierren y que se vayan.

“De verdad que sí. Se ahorraría la federación una delegación inservible, inútil. No actúan en absoluto, están de confinamiento, están de cuarentena”, dijo Miguel Barbosa.