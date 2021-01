El gobernador, Miguel Barbosa Huerta, advirtió que denunciará cualquier vínculo de partidos políticos con presuntos delincuentes, pues aunque no se involucrará en la vida interna de ninguna institución política, puntualizó que no se permitirá desde su gobierno que se presione desde la delincuencia a los partidos.

A su vez, advirtió a los personajes que enfrentan un proceso que no se hagan “los chistosos” diciendo que serán candidatos a cargos de elección popular, pues no se permitirá desde su administración que personas vinculadas a actos ilícitos sean candidatos o candidatas.

“No vamos a permitir desde el gobierno que se ande presionando desde el crimen a los partidos políticos y cualquier vinculación delincuencial la vamos a denunciar, antes era tan escasa la información con la que contábamos, como estos de Seguridad Pública, como de la delincuencia organizada; en el 2018 que se vincularon por muchos lados, en muchas partes del estado”, recordó.

El jefe del Poder Ejecutivo estatal desconoció los presuntos acuerdos entre Carlos Navarro, padre de la senadora Nadia Navarro, líder de Pacto Social de Integración (PSI), con Antonio Martínez Fuentes alias “El Toñin”, quien es señalado por cometer supuesto robo de hidrocarburos, pues no es su competencia entrometerse en la vida interna de los partidos políticos, aunque precisó que su gobierno no permitirá que se ejerza presión desde las organizaciones delincuenciales a los partidos y que esto afecte el desarrollo del proceso electoral.

“Desconozco los acuerdos que haya de los partidos políticos con personas, eso no nos toca revisarlo, pero si un partido político o coalición postula a alguien que tenga procesos pendientes, entonces no podrá ser candidato. Yo lo digo por cualquiera, tanto por la persona que refieres como por cualquiera que se andan haciendo los chistosos cuando tienen procesos pendientes, no eso no va a ocurrir”, refirió el gobernador.

El jefe del Poder Ejecutivo estatal dijo que su administración tiene una identificación clara de los grupos delincuenciales, por lo que su gobierno no permitirá que los presuntos delincuentes se vinculen en la vida política, como ocurrió en pasadas gestiones.