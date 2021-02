La Secretaría de Educación Pública (SEP) ha implementado programas propios para evitar la deserción escolar; sin embargo, la educación a distancia producto de la pandemia del Covid-19 ha provocado complicaciones en la disciplina y aprendizaje de los educandos.

El gobernador Miguel Barbosa Huerta, respaldó las decisiones de la SEP federal, pues no es oportuno el regreso a clases presencial, hasta que las condiciones de la pandemia mejoren; mientras tanto, resaltó la importancia de que las familias refuercen la atención con los estudiantes no sólo para que se concluya el ciclo escolar sino para que logren aprender desde casa.

“La SEP ha concretado programas propios, la vacunación de los maestros, la que venga pronto, ayudará a que retomen los maestros este encargo y esta vocación que es la educación. Yo también quisiera que las cosas volvieran lo más pronto posible a la normalidad en el tema educativo y que los maestros estuvieran al pie del cañón, pero son cosas que ahorita por lo que toca a Puebla no pueden regresar”, dijo el gobernador.

El mandatario local refirió que ante las clases por vía remota, por televisión, la falta de disciplina de alumnos, de padres de familia, de tutores quien acompañe a los jóvenes niños, estudiantes, está provocando desatención: “Lo primero que hacen los muchachos es que no se conectan a las clases y hay un tema de muchas faltas porque no se conectan, después no ponen atención, después no cumplen con las tareas”, insistió.

El jefe del Poder Ejecutivo estatal consideró como una acción importante la que determinó la SEP federal, pues no hay condiciones para el regreso a clases, aun cuando los docentes ya estén vacunados, pues los menores de edad están expuestos al Covid-19.

“Quien determinó que el ciclo escolar se terminará por vía remota fue la SEP de la federación, decisión que nosotros compartimos y cuando haya condiciones de salud adecuadas para su regreso, se va a decretar el regreso a clases de manera presencial, no tengo que tener una estrategia para que regresen los alumnos a clases presenciales”, dijo.

Al menos para lo que resta del ciclo escolar 2020-2021 no habrá regreso presencial a clases y cuando sea el momento, los menores de edad tendrán que regresar protegidos para evitar contagios.