El Hospital Ángeles Puebla presentó su XIII Curso Internacional de Pediatría Hospital Ángeles Puebla, una tradición anual que organiza la División de Pediatría en colaboración con la Sociedad Médica del Hospital Ángeles Puebla, cuyo contenido muestra el más alto nivel de conocimientos actualizados en pediatría, impartido por los mejores exponentes de hospitales y universidades de los Estados Unidos de América e Inglaterra.

El curso se llevará a cabo los días 4, 5 y 6 de febrero del presente año, ahora en formato completamente virtual.

Este año el curso será impartido por la Academia Mexicana de Pediatría y la Academia Americana de Pediatría junto con los mejores hospitales pediátricos de los Estados Unidos, como son: Texas Children’s Hospital, Cincinnati Children’s Hospital Medical Center, Boston Children’s Hospital, Children’s Hospital of Philadelphia, The Children’s Hospital of Pittsbugh y Cook Children’s Hospital Forth Worth Tx, Helen DeVos Children’s Hospital, Children’s Mercy Hospital Kansas City, Rady Children’s Hospital San Diego, Kings College, Evelina London Children's Hospital, Great Ormond Street Hospital (GOSH), New York Presbyterian Kids, Johns Hopkins All Children´s Hospital, Intermountain Healthcare Medical Center, Hospital General de Alicante, España.

El Curso Académico contiene 9 simposios, 15 pláticas y 2 talleres de 4 horas cada uno.

Tiene el aval curricular del Consejo Mexicano de Certificación en Pediatría y del Colegio de Pediatría del Estado de Puebla, ambas pertenecientes a la Confederación Nacional de Pediatría.

Las conferencias se impartirán por 38 profesores extranjeros, todos ellos expertos en su especialidad. La asistencia aproximada será de 500 médicos pediatras y especialistas afines nacionales y extranjeros.

Destaca la presencia del Dr. Fernando Stein, presidente de la Academia Americana de Pediatría, Dr. Javier González del Rey de Cincinnati Children’s Hospital y Dr. Javier González de Dios, de la Universidad de Alicante España.

Durante la Ceremonia Inaugural se hará un homenaje de reconocimiento a las instituciones que apoyan al Hospital Ángeles de Puebla y a sus representantes por su trayectoria en la enseñanza y la investigación en pediatría.

El curso tiene resonancia nacional e internacional y se transmitirá en vivo a través de una Plataforma Intel Xeon Multiprocesador.

El Comité Organizador comprometido con la excelencia académica de su evento, ha diseñado éste curso con la finalidad de incrementar y mejorar los conocimientos y competencia de los asistentes, las conferencias que se imparten no tienen interés comercial alguno.