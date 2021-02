El gobernador, Miguel Barbosa, advirtió que en la capital poblana no se permitirá ninguna obra, debido a que hay alerta máxima de contagios de Covid-19, esto ante el anuncio del ayuntamiento de Puebla que en conjunto con Sedatu pretende la inversión de 181 millones de pesos como parte del Programa de Mejoramiento Urbano.

“Define la federación, licita la federación, pero en Puebla no puede empezarse ninguna obra en estos momentos no puede empezar ninguna obra en el estado de alerta máxima que tenemos para el tema de Covid, pueden esperar unos días, así es que no se lo decimos para que quienes piensen que van a tomar decisiones desde fuera del estado se equivocan, aquí tomamos las decisiones nosotros”, dijo el mandatario local.

El gobernador no descartó que el anuncio de inversión realizado por el ayuntamiento de Puebla, tenga un fin de crear una percepción pública en medio del proceso electoral, sin embargo, advirtió que no se permitirán obras en este momento porque la entidad esta en alerta máxima por la pandemia del Covid-19.

“De la federación llega al estado diferentes fondos, derivados de la suscripción de convenios de la federación y el estado, la federación ya define desde México qué obras van a realizarse, no las definen los municipios, sin duda podría haber alguna inclinación de hacer algo para crear una percepción pública, sin duda que sí”, dijo.

El mandatario local dijo que son bienvenidas todas las inversiones al estado, con el objetivo de generar derrama económica, con la generación de empleos y todo lo que implica la industria de la construcción, pero reiteró que no es el momento prudente, ya que Puebla está en Semáforo Rojo de la pandemia.

“Claro, bienvenidos los recursos, bienvenida la inversión más allá de que sea pequeña, mediana, grande, celebro cuando pueda haber una inversión, cuando llegue una inversión pública del gobierno a la federación, me gustaría que llegará mucho más porque nosotros no tenemos en marcha ninguna obra con recursos de la federación importante, en la capital no se va a iniciar ninguna obra mientras sigamos en alerta máxima”, refirió.

El gobernador también ventiló que en el estado de Puebla se realizan obras, pero con dinero del estado, pues no hay en este momento inversiones por parte del gobierno federal.