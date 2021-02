El gobernador Miguel Barbosa Huerta criticó la guerra sucia emprendida en contra de Gabriel Biestro Medinilla y afirmó que se equivocan quienes pretenden bajarlo de la contienda interna de Morena por medio de ataques.

Con respecto a las bardas rotuladas en donde se hacen señalamientos en contra de Biestro Medinilla, el mandatario local refirió que esta práctica no funcionará, pues el “posicionamiento con el que van a ser medidos los aspirantes ya no se mueve”.

#Política 🔴 El gobernador @MBarbosaMX dijo que el posicionamiento para el proceso interno no cambiará, en referencia a los ataques contra @Biestro.



Vía @yazcurinoticias 📹 pic.twitter.com/aamlgMkOIS — Intolerancia Diario (@IntoleranciaID) February 16, 2021

“Se equivocan quienes hacen guerra sucia para un proceso interno, evidentemente podrá suponerse quiénes lo están haciendo, pero se equivocan, el posicionamiento con el que van a ser medidos los aspirantes, ellas y ellos, para definir la candidatura ya no se mueve, ya no se va a mover, ya está puesto en los números, así que cualquier barda, cualquier manta, bot, ya no hacen nada, ya no hacen nada ni a favor ni en contra”, dijo el mandatario local.

El gobernador refirió que es de suponerse quién está detrás de la campaña negra en contra del diputado y presidente del Congreso del Estado, sin embargo, señaló que los procesos internos de Morena están bien definidos y no se moverán.

"A los punteros siempre nos atacan"

El diputado local, Gabriel Biestro Medinilla, refirió estar tranquilo a pesar de la guerra sucia en su contra, pues “soy un hombre de principios e intachable”. Agregó que a los punteros en los procesos electorales siempre los atacan.

“Eso demuestra el gran miedo que se tiene porque no vamos a estar haciendo ningún tipo de negociación en lo oscurito y vamos a plasmar los principios de esta 'Cuarta Transformación'”, dijo, al tiempo de anunciar que presentará una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por los ataques que recibe constantemente.

“No me afecta, no me molesta, es obvio que siempre a los punteros, a los que van hasta arriba se empiezan hacer este tipo de cosas, además no es algo que a mí me ofenda, no es algo que a mí me pueda afectar, estoy muy orgulloso de mi origen y de mis principios, de mis metas, ideales, es lo único que tienen campañas negras, hemos luchado desde siempre, acuérdense de la campaña negra en contra de López Obrador que duró hasta 2018; la campaña negra que el morenovallismo le hizo al gobernador, no nos afecta, sé quién soy, soy una persona de principios, intachable en su proceder”, dijo el diputado.

El legislador local intuyó de dónde vienen los ataques, pero no señaló a nadie en particular, pues dijo que las autoridades de la FGE se encargarán de investigar este tema y proceder como lo marcan los ordenamientos legales.