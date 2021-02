Eduardo Rivera Pérez, virtual candidato a la presidencia municipal de Puebla capital, señaló que está puesto para registrarse en el proceso interno e indicó que existe la posibilidad de que vaya en candidatura común con los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD).

En rueda de prensa, el expresidente municipal de la capital, señaló que se espera que se incremente el diálogo con PRI y PAN para ir en la candidatura común, reconociendo que hay diálogo para lograr la alianza que se requiere.

Comentó que lo importante es que hay opiniones favorables de panistas, de la sociedad y otros sectores, luego de que a mediodía se dieran a conocer los resultados de la reunión en la sede nacional.

Rivera señaló que es resultado de grandes esfuerzos y destacó que hay consenso de unidad para afrontar elecciones de manera competitiva.

Resaltó la intervención del dirigente del Comité Ejecutivo Nacional, Marko Cortés, ya que están buscando el bien mayor del PAN.

También aclaró que será respetuoso del proceso, pues en los próximos días se estará publicando la convocatoria por parte del Partido Acción Nacional para la designación de los candidatos a presidentes municipales: “Siendo respetuosos de lo que marca la ley, voy a participar porque aspiro a ser el candidato a la presidencia", dijo.

Señaló que las terribles consecuencias de la pandemia exigen participación y acción, y precisó que está "puesto para buscar la candidatura al interior de mi partido”.

Eduardo Rivera aseguró que hay consenso para conformar una planilla para que estén representados los liderazgos del PAN y aclaró que son 16 espacios, pero se buscará que se integren los diferentes grupos, espacios para la sociedad civil e incluso señaló que se analizan las propuestas del grupo “Sí por México”, así como de otras fuerzas políticas.

De las quejas en su contra por presuntos actos anticipados de campaña, indicó: “No me preocupan las denuncias, sé qué significan los actos anticipados, ninguna acción de promoción he cometido, que se investigue, que se llegue hasta sus últimas consecuencias”.

Sobre el fallo de permitir que quienes aspiran a la reelección no soliciten licencia, el virtual candidato del PAN expuso que hay que respetar la decisión de la autoridad electoral, pues es clara, sin embargo, aclaró que lo anterior no significa que puedan utilizar los recursos públicos, por lo que llamó a que sea cuidadosa la autoridad para que no haya desvíos.

Al insistirle sobre algunos temas municipales, Eduardo Rivera reiteró que es respetuoso de la ley y va por el proceso interno, en el cual aún no se tiene definida una planilla pues no hay número específico, además, se busca quepan expresiones del PAN, empresarios y académicos.

De los señalamiento en su contra, pidió no a voltear al pasado, manifestó que hay que ver hacia adelante, pues se dio un buen paso y se requiere seguir construyendo la unidad.