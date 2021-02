En comisiones unidas, diputados locales avalaron reformas al Código Civil y al Código de Procedimientos Civiles del Estado, lo que permitirá el reconocimiento legal del cambio de identidad sexogenérica. El dictamen se turnó al pleno del Poder Legislativo para su análisis, discusión y en su caso aprobación.

En entrevista, posterior a la aprobación del dictamen, la presidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, Vianey García Romero señaló que la aprobación de la Ley Agnes es un logro histórico en Puebla.

“Reconozco de manera histórica la lucha que ellos han dado, y que a ellos se debe este logro, no dejar de presionar, no dejar de insistir y no dejar que no se les garantizará el derecho a tener una identidad completa, por eso el triunfo es de ellas y ellos, espero que se vote en el pleno para que se concrete este paso importante para el enfoque de los derechos humanos”, dijo la legisladora local.

Por mayoría de votos, diputados locales de las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales; así como la de Procuración y Administración de Justicia avalaron el dictamen. Durante su exposición, la diputada Vianey García Romero señaló la necesidad de reformar la Constitución Política y el Código Civil para cumplir con una añejada demanda del colectivo LGBTTI.

“No será requisito acreditar intervención quirúrgica, alguna terapia u otro diagnóstico o procedimiento de modificación corporal o de apariencia física, incluyendo la vestimenta, modo de hablar, modales ni ninguna otra condición que dañe la dignidad humana”, expuso.

La legisladora local detalló que la emisión de una nueva acta de nacimiento por el Registro Civil no eximirá al solicitante de situaciones legales previas, por lo que seguirán vigentes los procesos penales o administrativo que enfrente.

“No hace falta que nos acepten porque ya vivimos con ustedes, lo único que falta son documentos que nos identifiquen... Somos ciudadanos de 2da, sin acreditación, sin identidad, somos indocumentados en nuestro propio país”



-Agnes Torres, 2008. Entrevista con @pacosanchez63 pic.twitter.com/wRDzS92oUD — Vianey García (@vianeygarrome) February 20, 2021

Durante la sesión, la morenista Estefanía Rodríguez Sandoval reprochó el incumplimiento de las fechas para la aprobación de esta iniciativa, a pesar de los acuerdos con grupos de activistas y colectivos, pactados en 2020.

La historia

La propuesta fue impulsada desde 2012 por Agnes Torres, activista asesinada en 2012, de ahí la denominación popular a las reformas legales como Ley Agnes. Desde la pasada legislatura local, la diputada del PRD, Socorro Quezada Tiempo, presentó una iniciativa para que se reformarán los Códigos Civil y el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla con el objetivo de extender las garantías de protección jurídica a todas las personas sin importar su identidad de género.

La reforma al Código Civil busca dar la certeza legal a la comunidad transgénero, pues una vez que concluyan su cambio de género las pueden tramitar sus documentos oficiales con su nueva identidad, sea hombre o mujer.

A esta iniciativa se sumaron en aquella legislatura local los diputados Mariano Hernández Reyes y Lizeth Sánchez García, ambos del Partido del Trabajo (PT), Julián Peña Hidalgo, quien al final fue diputado sin partido, así como Geraldine González Cervantes, entonces diputada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

¿Quién fue Agnes Torres?

Agnes Torres trabajó activamente por el reconocimiento legal de la identidad sexogenérica de las personas transexuales en México; ella se cambió de género y enfrentó diversos problemas desde que cursaba sus estudios universitarios, pues las autoridades no la reconocían como mujer sino como hombre.

Psicóloga e investigadora, así como activista transgénero y defensora de los derechos humanos de la comunidad LGBT; nació el 23 de marzo de 1983 en Tehuacán y fue asesinada en 2012 en Atlixco, hecho que fue condenado por la comunidad lesbiana, gay, bisexual, transgénero y en las marchas que cada año se realizan en su honor.

Tras su asesinato, el Congreso local incorporó al Código de Defensa Social de Puebla el término “crimen de odio”, es decir, un crimen cometido contra las personas por su género; sin embargo, el tema de género no ha sido avalado y es una demanda constante no solo de la comunidad LGBT sino de grupos de feministas y defensores de los derechos humanos.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) urgió a que el Poder Legislativo de Puebla reforme tanto el Código Civil del estado como el Código de Procedimientos Civiles del Estado para que se beneficien las personas quienes decidan cambiar de género.