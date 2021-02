El decreto de reinicio de actividades responsable, gradual y ordenado se extenderá del 23 de febrero al 8 de marzo en medio de la pandemia del Covid-19. Con ello se ampliará el horario de cierre de los establecimientos comerciales a las 21:00 horas y con aforos del 20 por ciento se permitirá la venta de comida en restaurantes y con estancias hasta de 40 minutos y se mantendrá vigente la restricción de venta de bebidas embriagantes de viernes a domingo.

El gobernador, Miguel Barbosa, junto con la coordinadora estatal de Protección Civil, Ana Lucía Hill Mayoral, anunciaron la ampliación del decreto que contiene nuevas medidas y se mantendrán vigentes otras, como la restricción en los horarios del transporte público iniciando actividades a las 5:30 horas y cerrando a las 22:00 horas.

Por otra parte, reiteró la prohibición de hacer nuevas obras que afecten la movilidad y esto provoque contagios de Covid-19; además se hizo énfasis en que los ayuntamientos deben prohibir el comercio informal, ya que es aquí en donde propaga el virus.

En su intervención, el subsecretario de Transparencia, Jesús Ramírez Ramírez, refirió que Puebla capital se encuentra en color rojo de alerta máxima del monitoreo epidemiológico, aunque con tendencia estable. El resto de las regiones se encuentran en amarillo.

Poblanos con fatiga compasiva

Tanto el gobernador, Miguel Barbosa, como la coordinadora de Protección Civil en el estado, Ana Lucía Hill Mayoral, refirieron que se ha detectado una “fatiga compasiva” por parte de la sociedad, motivo por el cual la gente deja de cumplir las medidas sanitarias, por ello se reiteró el exhorto a que no se agote la paciencia y a que se continúe con una disciplina en los cuidados de las familias.

“Es una autojustificación de las personas a no cumplir con las restricciones y a no hacer caso de las recomendaciones, a dar por hecho que las cosas están bien porque ya las personas se agotaron, se agotó su paciencia, se hartaron de tener una disciplina que los pueda llevar a un confinamiento. Hagamos un esfuerzo máximo y que podamos ser ejemplo frente al país de cómo podemos resolverlo”, dijo el mandatario local, quien puntualizó que no debe haber confianza a pesar de que ya comenzó la aplicación de las vacunas.

El gobernador reiteró que las condiciones sanitarias deben de prevalecer entre la sociedad, con el objetivo de que pronto disminuya el nivel de contagios de Covid-19.