Para prevenir y evitar caos en el proceso de vacunación contra el Covid-19, como el que se vivió en San Andrés Cholula, el gobierno estatal, a cargo de Miguel Barbosa, está dispuesto a adentrarse al tema de la organización.

"No para definir estrategias, quien determina dónde, cuándo y cómo es la federación. Nosotros contribuimos y somos aliados del Plan Nacional de Vacunación, pero sí necesitamos mayor coordinación para que no pase lo de hoy que la gente no sabía que ya se habían terminado las vacunas que estaban destinadas en San Andrés Cholula”, dijo.

En conferencia de prensa, se reiteró que el jueves se terminaron de aplicar las 10 mil 725 vacunas destinadas a San Andrés Cholula, tema que debió informar la Secretaría del Bienestar. Dejó claro que el gobierno del estado sólo apoya con personal e infraestructura, pero toda la organización corrió a cargo de la federación.

“Espero que haya más coordinación entre la federación, Guardia Nacional, servidores de la nación, Bienestar para que esto no vuelva a ocurrir, son cosas que no deben de ocurrir. Nosotros no vamos a utilizar fuerza pública para resolver estos asuntos, de una vez lo digo, no los vamos a ver con fuerza pública para disolver aglomeración de personas, no, no, hay que debe entregar información oportuna”.

El mandatario local dijo que su administración no utilizará la fuerza pública para dispersar a la gente, por lo que se pronunció por una mayor coordinación y que se acepte el apoyo del gobierno del estado en este proceso, pues esto es apenas el comienzo de las jornadas de vacunación que se estarán realizando en la entidad, en donde habitan al menos 6 millones de personas.

Se han aplicado 88 mil 991 dosis a personal médico y adultos mayores

El titular de la Secretaría de Salud, José Antonio Martínez García, informó que hasta el jueves se aplicaron 88 mil 991 dosis contra el Covid-19, mientras que será la siguiente semana cuando el gobierno federal envíe otras 39 mil vacunas de la farmacéutica Sinovac, pero éstas serán aplicadas a personas adultas mayores en la zona de Tehuacán.

El funcionario estatal informó que se han aplicado 40 mil 59 dosis a personal de la salud, pero de los que completaron la segunda aplicación son 19 mil 890. Para el caso de las personas adultas mayores fueron 48 mil 932, por lo que en total se han aplicado 88 mil 991 dosis, pero falta la segunda inoculación para las personas adultas mayores.

Para el caso de los médicos, quienes despachan en consultorios particulares, Martínez García refirió que en su momento el gobierno federal abrirá el registro para quienes no están en el sector público ni en hospitales privados que atienden a pacientes Covid.

“Estamos en este momento con médicos particulares que trabajan dentro de hospitales que atienden a gente Covid, sí en otra etapa tenemos a todos los médicos particulares que tienen su consultorio y práctica médica privada se les hará llegar un formato en su momento para que se puedan anotar y tenerlos en consideración”, dijo.

Suman dos casos de reinfección

Hasta el momento han sido registrados dos casos de reinfección por Covid-19. Las personas estuvieron hospitalizadas: “Son dos de reinfección completamente identificados con pruebas necesarias y hay muchos pacientes que han tenido reinfección no graves”, dijo el secretario de Salud.

Hasta este viernes, Puebla acumula nueve mil 365 fallecimientos de Covid-19, 30 más que los registrados el jueves; esto se deriva de 71 mil 478 casos positivos, 246 más en comparación al miércoles por la noche.

Los casos activos son 946 en 65 municipios, pero los casos hospitalizados son 911 de los que 134 requieren de ventilación mecánica; en la red de los Servicios de Salud son 319 pacientes, en el IMSS hay 334; en el ISSSTE 68; en el ISSSTEP hay 77 pacientes; en el Hospital Universitario 13; en el Hospital Militar Regional hay seis pacientes; finalmente en los privados hay 94 pacientes.