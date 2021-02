Mientras que en San Andrés Cholula las 10 mil 725 vacunas anti Covid-19 fueron insuficientes, en Villa de Atencingo y Escape de Lagunillas poblaciones de Chietla, la gente se mostró escéptica y rechazó las 600 dosis que este viernes se destinaron a estos lugares.

Ante el rechazo de los lugareños de las juntas auxiliares más apartadas del centro de Puebla, habitantes de Axochiapan, municipio de Morelos, fueron avisados por medio de grupos de WhatsApp de la disponibilidad de vacunas por lo que sin hacer mayor fila acudieron a los centros para aplicarse las dosis anti Covid, este viernes.

“Un aviso, estoy en Lagunillas, me informaron que estaban dando la vacuna para personas de 60 años contra el Covid y hay muchas personas escépticas que no se vacunan, están sobrando eso, vacunas, entonces están aceptando vacunar a cualquier persona que no precisamente sea del estado de Puebla, acabo de traer a mi abuela y la acaban de vacunar. Hay muchísimas personas que conozco de Axochiapan que se están vacunando”, se menciona en uno de los audios que circuló en grupos de redes sociales haciendo la convocatoria para que la gente del vecino estado acudieran a vacunarse ante la falta de interés por parte de los poblanos.

Con tan solo la identificación oficial las y los adultos mayores de Morelos fueron vacunados, tomando en cuenta que las vacunas son un derecho universal y ante el rechazo de los poblanos por la desconfianza de ser inoculados.

“No importa si hayan hecho el trámite, vengan de una vez y se vacunan y listo, quien guste vengan y listo, son 600 vacunas, traigan a sus familiares”, se menciona en el audio, por lo que decenas de personas llegaron a estos lugares para aplicarse la primera dosis de la vacuna anti Covid.

Por parte del Gobierno federal, prevaleció el hermetismo y falta de información; sin embargo, trascendió entre habitantes de aquellas demarcaciones que habrían sobrado vacunas por el rechazo de la gente para ser vacunadas por el temor a un efecto negativo en su organismo.