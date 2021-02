Se confirmaron aproximadamente cuatro contagios de Covid-19 en México durante cada minuto desde el 28 de febrero de 2020 a la fecha; en tanto, 21 personas murieron cada hora en dicho lapso. Con esta estadística se llega al primer año de la pandemia en el país, que representa a cada persona que ha enfermado por Covid-19, producto del SARS-CoV-2.

A un año exacto desde que se presentó el primer caso de la enfermedad pandémica en México, se han confirmado 2 millones 84 mil 128 infectados, 185 mil 257 de ellas murieron.

Esto representa que cada día en promedio 507 fallecieron y 5 mil 709 personas resultaron positivas al SARS-CoV-2, en toda la República mexicana.

En este primer año de la pandemia en el país, en el estado de Puebla, se han registrado 70 mil 792 casos confirmados, lo que la mantiene en el sexto lugar nacional con más contagios y quinto del país con más decesos.

Aunque el primer caso en la entidad poblana se registró hasta un mes después, el 10 de marzo, representa que en promedio 193 personas se contagiaron cada día desde el 28 de febrero del 2020.

Asimismo, 8 mil 814 poblanos han perdido la vida a consecuencia del Covid-19, un promedio diario de 24 personas, durante el primer año de la pandemia en México.

La tragedia

En febrero de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) dio a conocer los alcances de un nuevo coronavirus al que llamó Covid-19.

Esto desató una alerta internacional que provocó un efecto dominó, generando el cierre de fronteras, puertos, aeropuertos, escuelas y la suspensión de actividades no esenciales.

El 11 de febrero la OMS nombró el coronavirus como Covid-19, momento en ya había cobrado la muerte de mil 500 personas en el mundo.

En México, se presentó el primer caso oficialmente el 28 de febrero del 2020, momentos que aunque el virus ya representaba una amenaza a nivel mundial; no obstante, se esperaba tomar un control adecuado de la situación y evitar una epidemia mundial.

El primer caso identificado fue el de un hombre que viajó a Italia y regresó con síntomas leves del padecimiento.

De acuerdo con la encuesta realizada por el Instituto Nacional de Salud Pública, 31.5 millones de mexicanos, que representa un 25 por ciento de la población han estado expuestos al coronavirus, pero sólo 20 por ciento ha tenido síntomas de la enfermedad.

El resto no se ha dado cuenta de que han sido portadores del virus. La enfermedad, como se predijo hace un año, causó un mayor impacto en quienes tuvieran alguna enfermedad crónica.

Para la historia

El día en que llegó oficialmente la pandemia a México, señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador que esta enfermedad ni siquiera era parecida a la anterior pandemia de influenza A H1N1:

“(…) porque no es, repito, según la información que se tiene, algo terrible, fatal, ni siquiera es equivalente a la influenza, para que todos los que están escuchando tengamos esta información”, indicó el presidente.

A inicios de la pandemia, al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud le preguntaron si el presidente podría contagiar a otras personas durante sus giras de trabajo en zonas de alta marginación, a lo que Hugo López-Gatell respondió:

“La fuerza del presidente es moral, no es una fuerza de contagio, en términos de una persona, un individuo que pudiera contagiar a otros. El presidente tiene la misma probabilidad de contagiar que tiene usted o que tengo yo, y usted también hace recorridos, giras y está en la sociedad. El presidente no es una fuerza de contagio”.

El 4 de marzo de 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador, aseveró que no había motivos para dejarse de abrazar por el coronavirus: “Hay que abrazarse, no pasa nada”, dijo.

El 2 de abril de 2020, López Obrador señaló que la crisis económica provocada por la pandemia, le venía perfectamente a su gobierno para llevar a cabo lo que llama la "Cuarta Transformación" del país: “Nos vino como anillo al dedo”, dijo.

El 29 de abril de 2020, empezaban a multiplicarse los contagios, ese día se reportaban 17 mil 799 casos acumulados y más de 700 muertes en todo el país. El presidente sintió que esta situación iba mejorando: “Se aplastó la curva”, dijo.

El 31 de julio de 2020, ante el llamado a usar cubrebocas para no contraer coronavirus, el presidente López Obrador respondió a las criticas de no usarlo: “Me voy a poner un tapaboca ¿saben cuándo?, cuando no haya corrupción ya, entonces me pongo tapabocas, entonces ya voy a dejar de hablar".

El 4 de junio de 2020, con 12 mil 545 muertes, Hugo López-Gatell señaló como su escenario más “catastrófico” de fallecimientos era llegar a 60 mil personas fallecidas: “Un escenario muy catastrófico que pudiera llegar a 60 mil”.