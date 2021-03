Luego de haber contraído el Covid-19 y tras varios días de ausencia, el pasado miércoles 10 de marzo el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, reapareció en las conferencias vespertinas.

A la distancia, el funcionario reveló que había vuelto a dar positivo al virus y dijo que pese a no tener síntomas sí presentaba una “carga viral” por lo que podía seguir siendo contagioso.

“Ya estoy completamente recuperado. No tengo síntoma alguno. Me siento en buenas condiciones. Lo que sí es que hoy me volví a hacer la prueba (…) y vuelvo a salir positivo, lo que significa que tengo una carga viral suficientemente alta para seguir siendo contagioso”.

A los pocos minutos comenzaron a circular algunas imágenes en las que se veía al funcionario paseando en las calles de la colonia Condesa, en la Ciudad de México, en algunas de ellas, se le muestra sin cubrebocas.

Al ser cuestionado, López-Gatell se justificó señalando que los medios que publicaron las fotos, entre ellos el periódico Reforma, se basan en “chisme, la intriga, la especulación”.

Además aseguró que “no hay ninguna contraindicación médica o epidemiológica de salir a caminar. Mi capacidad de contagiante es mínima”, insistió.