“Feliz, finalmente voy a tener tranquilidad y ya voy a salir”, dijo doña Josefina mayor de 70 años de edad, luego de que recibió la vacuna contra el coronavirus SARS-CoV-2 que produce la temida enfermedad de Covid-19.

Aunque con algunos retrasos leves y gente que trató de adelantarse en las filas, este lunes transcurrió de manera muy tranquila la vacunación masiva de personas mayores de 60 años de edad.

Para evitar las aglomeraciones, se distribuirán más de 65 mil vacunas para ser aplicadas en 23 puntos de nueve municipios, la mayoría conurbados a Puebla capital, en centros de salud y escuelas.

En los rostros de las personas se notaba la felicidad que los embargaba, luego de más de un año de confinamiento en su mayoría, tiempo en el que el miedo a contraer la enfermedad no cesó.

Los únicos rechazados en los lugares fueron quienes se vacunaron hace menos de 30 días contra la influenza, por lo que se prefirió no aplicárselas para evitar riesgos.

Desde este martes serán aplicadas 65 mil 760 vacunas Pfizer y Sinovac contra el nuevo coronavirus en los nueve municipios de la zona conurbada.

Así lo detalló el secretario de Salud, José Antonio Martínez, al detallar que en Coronango, San Andrés, San Pedro y Santa Isabel Cholula, se aplicará la vacuna Pfizer.

Mientras tanto en San Martín Texmelucan, San Gregorio Atzompa, Ocoyucan y Cuautlancingo, se aplicará la vacuna Sinovac.

Informó que en Tehuacán se concluyó al cien por ciento las vacunas para el área médica y privada que faltaban por inocularse.

Mientras tanto, este fin de semana largo fallecieron otras 79 personas más por complicaciones de Covid-19 y se registraron oficialmente 725 contagios en todo Puebla.

De este modo se llega a un acumulado de 76 mil 29 contagios desde que llegó la pandemia a Puebla, 766 de ellos aún son activos en 61 municipios poblanos, con 10 mil 255 defunciones.

Asimismo reportó que hay 794 pacientes hospitalizados, 105 graves o en terapia intensiva intubados.

Libertad

Doña Josefina Flores Atenco, de más de 70 años de edad, llegó acompañada de su hija para ser vacunada contra el Covid-19 en el centro de salud de Momoxpan, junta auxiliar de San Pedro Cholula.

Al salir, luego de una espera en observación de media hora, su cara irradiaba una enorme sonrisa, al ya estar protegida contra el coronavirus, aunque aún está pendiente una segunda aplicación para el refuerzo.

#EnHilo 👉🏻El rostro de Doña Josefina Flores Atenco, de más de 70 años de edad, irradiaba una enorme sonrisa al recibir la primera dosis contra el #COVID19. 🦠



Vía @castilloloyo 📹

-¿Cómo le fue?

-Perfecto, muy educados, todo muy bien.

-¿Cómo se siente ya vacunada?

-Como que me siento más libre, ya voy a poder salir, ya encerrada en la casa ya estábamos de nervios.

-¿Cómo le ha ido en la pandemia, ha estado encerrada?

-Bien, muy bien, si encerrada, mis hijos me prohibieron salir.

-¿Los obedeció?

-Pues qué me queda- dijo entre risas.

Don Enrique Sánchez Hidalgo de 73 años, ha pasado una pandemia muy difícil, ya que tuvo un accidente en el que se rompió la cadera, por lo que le es muy difícil caminar.

Ante esa condición, los trabajadores en el centro de salud de Momoxpan, lo apoyaron al ir a aplicarle la vacuna Pfizer hasta el auto en el que llegó con su hijo.

“He estado encerrado, tengo la cadera fracturada y no me pueden operar si no estoy vacunado, pero me falta la otra, el refuerzo”, dijo.

-¿Le da tranquilidad ya tener la primera?

- Si, el problema es que en los hospitales tratan Covid, el problema es que en mi operación no haya algún problema que pueda agarrar el virus.

La vacunación

En las primeras horas, algunos de los problemas que se registraron fueron la llegada tardía de las vacunas, de hasta una hora de retraso, por ejemplo en el Centro de Salud con Servicios Ampliados (Cessa) de Tlaxcalancingo, en San Andrés Cholula.

En tanto, se registró poca afluencia de gente en los puntos de vacunación en Cuautlancingo, en su clínica del IMSS en el centro y en el Cessa de Sanctórum.

En el Centro Escolar "Miguel Alemán" de San Pedro Cholula, hubo gente que no se registró e insistía que querían vacunarse, pero finalmente no se les aplicó el biológico.

La explicación fue que se tenía el registro de cada persona, por lo que las dosis estaban contabilizadas y no podían dejar a gente que sí se registró sin vacunar.

#EnHilo 👉🏻 Comienzan a colocar a las personas de la tercera edad por horarios para que puedan ser vacunadas contra el Covid-19. 🕒💉



Vía @CristopherDam 📹

Asimismo, en este centro educativo la vacuna llegó una hora y media tarde, lo que provocó algunas molestias que casi inmediatamente se disiparon cuando se empezó la vacunación.

En tanto en el municipio de Coronango, aunque llegaron temprano los biológicos a las 9 horas, la gente no respetó las fichas y querían hacer un nuevo registro, pero finalmente quienes sí estaban registrados se molestaron y lo evitaron.