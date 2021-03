El gobernador, Miguel Barbosa Huerta, refirió que serán mujeres las que integren las dos ternas que se propongan al Congreso del Estado para nombrar a las magistradas en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ). Dijo que tendrán que ser juristas y sin vínculos políticos.

Esta semana el Poder Ejecutivo estaría enviando las propuestas al Legislativo para que se analicen los perfiles y voten en el pleno del Congreso del Estado, pues además de la renuncia irrevocable de Jorge Cruz Bermúdez, quien enfrenta demandas penales, falleció el magistrado Enrique Flores Ramos.

El mandatario local refirió que este tema “lo estamos resolviendo, les quiero decir que tendrán que ser juristas, no juristas políticos, es la diferencia de la visión que tenemos hoy para integrar los órganos del Poder Judicial, con juristas, no juristas políticos y creo que hay una inequidad hoy en el Tribunal respecto al número de mujeres magistradas que hay que irlo resolviendo”, dijo.

El gobernador Miguel Barbosa refirió que las cosas se realizarán conforme a lo que marca la Constitución Política del Estado, así como la Ley Orgánica del Poder Judicial, señaló que quienes integren a este poder deben ser personas preparadas, sin amiguismos políticos, como en el pasado.

“Vamos hacer cosas correctas, no como ahora un suplente de un magistrado que acaba de renunciar y ni el TSJ lo encuentra y ahora no saben quién es, no pasará con nosotros, las cosas todas tienen un nivel de responsabilidad altísimo que hay que asumirlo así. Cuando designaron a esos magistrados políticos aplaudirles a todos, no se reprochaba porque estaban propuestos por el que mandaba y al que mandaba habría que tenerle miedo. Somos diferentes y lo acreditamos todos los días”, dijo el mandatario local.

La transparencia

Ya en otro tema, el gobernador, dijo desconocer los presuntos excesos cometidos en el Comité Ejecutivo Estatal de Morena, en donde se han gastado, por parte de Josefina Tlapanco, 8 millones de pesos para la adquisición de 20 vehículos, además por el pago de renta mensual por 81 mil 200 pesos.

“Cada partido debe tener sus mecanismos de transparencia para que quien haga uso de esos recursos que son públicos no son privados de un partido político, son públicos si hace desvío de ellos, responsabilidades correspondientes”, dijo el mandatario local.

El mandatario local fue cuestionado en torno a los acuerdos del Consejo Estatal de Morena, quienes destituyeron a Edgar Garmendia de los Santos, a Saúl Papaqui Hernández como presidente del Consejo Estatal, además desconocieron a Carlos Evangelista Aniceto como enlace del CEN.