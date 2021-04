El presidente municipal de San Pedro Cholula, Luis Alberto Arriaga Lila y la diputada con licencia, Tonantzin Fernández, se lanzaron contra la candidatura de Julio Lorenzini Rangel ante presuntas denuncias por violación y violencia familiar.

De este modo se complicó la confirmación de la candidatura de Julio Lorenzini Rangel por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Las voces del actual alcalde cholulteca, así como de la legisladora con licencia, aspirantes al cargo, se unieron a una serie de protestas de mujeres integrantes de Morena.

Luis Alberto Arriaga había señalado que no haría ninguna impugnación contra la designación, sin embargo, al conocerse los presuntos señalamientos contra Lorenzini Rangel fijó su posición.

Hace unos días mujeres de Morena se pronunciaron en contra de la candidatura del expanista Lorenzini Rangel, al señalar que tiene dos denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE).

La consejera estatal de Morena, Araceli Bautista Gutiérrez, detalló que tiene abiertas dos carpetas de investigación por presunta violencia física hacia su pareja sentimental y por abuso sexual, radicadas con los números 1665/2020/UVFYDG y 4775/2019/USD.

"Mal mensaje"

El presidente municipal Luis Alberto Arriaga, señaló que Morena es más que un partido político, es un movimiento que se generó para ser diferentes a los demás.

Recordó en entrevista que San Pedro Cholula es uno de los municipios dentro de la Alerta de Género, por lo que en caso de que quede Julio Lorenzini como candidato se mandaría un mal mensaje a una sociedad que está casi acostumbrada a la violencia contra la mujer.

“No estoy a favor de ese tema, levanto la voz para que Morena aplique el reglamento que ya existe”, sostuvo.

Explicó que dicho reglamento marca que ninguna persona puede ser candidato si detrás de ellos hay violencia física, doméstica, familiar o sexual.

Tonantzin Fernández

Por medio de un video subido a redes sociales, la diputada local con licencia y aspirante a la candidatura por Morena, Tonantzin Fernández Díaz, señaló que actuará hasta las últimas consecuencias.

Calificó como "impostor" de la Cuarta Transformación a Julio Lorenzini, “no a un agresor, no a un violador de mujeres”, dijo tajante.

Por lo tanto, respaldó el manifiesto del grupo de mujeres de su partido que reprobaron que “un agresor” y “violentador de mujeres” sea el candidato a la alcaldía de Cholula.

“Estoy decidida actuar hasta las últimas consecuencias, no a la imposición de un impostor de nuestro movimiento de la Cuarta Transformación, no a un agresor, no a un violentado de mujeres, y no a quien nos quiere arrebatar nuestra lucha de tantos años en San Pedro y que ha sido un opositor de la Cuarta Transformación de México”, sentenció.

Aseguró que va por todo y contra todo lo que vulnere la dignidad de las mujeres, y dijo, no a los traidores de la patria.