A través de sus redes sociales, el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) volvió a criticar al Instituto Nacional Electoral (INE) de una forma poco convencional, pues, decidió ejemplificar su indignación con el órgano electoral a través de la Selección Mexicana.

Parte del material gráfico fue el "No era penal" ocurrido en la Copa del Mundo Brasil 2014, considerado un episodio "mal recordado" por la afición de la Selección Mexicana con el delantero de Países Bajos, Arjen Robben.

#Morena ha difundido un spot en el que señala que el @INEMexico no ha sido imparcial y piden que las elecciones tengan un buen árbitro. #ELDATO Félix Salgado Macedonio me aseguró que si él no era candidato el #INE iba a desaparecer... que el pueblo debería encargarse de ello pic.twitter.com/BsY4CMzimy