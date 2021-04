Antes de continuar con su caravana rumbo a la Ciudad de México, Félix Salgado Macedonio amagó al Instituto Nacional Electoral (INE) pues apuntó que en caso de que no le sea devuelta la candidatura “en Guerrero no habrá elecciones”.

El aspirante de Morena aseguró que no permitirá que se realicen las elecciones del próximo 6 de junio en caso, esto al afirmar que tiene un acuerdo con sus seguidores en caso de que el INE rechace nuevamente su candidatura.

“Ya tomamos los acuerdos y si dicen alevosamente (los consejeros electorales) que Félix no va, porque pueden decirlo (…) de una vez se las cantamos desde Iguala de la Independencia: si dicen que no vamos, nada más por sus puros (…) no hay elecciones en Guerrero, y tope en lo que tope, no habrá elecciones en Guerrero”, advirtió.

Durante la tarde del domingo, ya en CDMX, Macedonio, junto con militantes y simpatizantes, instalaron un plantón fuera de las oficinas del INE, reiteró que no existe ningún documento que acredite que realizó actos de precampaña y adelantó que solicitará un juicio político en contra de los consejeros electorales.

Cabe destacar que fue el pasado viernes que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó al INE valorar si mantiene la determinación de negar el registro a Félix Salgado como candidato a la gubernatura.