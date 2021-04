Música, cultura y más es la nueva cinta “Así Crecí”, la cual retrata el rap mexicano y que se podrá ver a partir del viernes 16 de abril en plataformas streaming como Apple Tv, Google Play y en Amazon Prime llegará hasta el 16 de mayo.

Luego de varios retrasos, ya está todo listo para esta producción jalisciense, “Así Crecí”, donde los amantes del rap, verán la historia de este género, su crecimiento en nuestro país, contexto y más.

Cabe decir que la cinta tuvo un preestreno en Guadalajara el año pasado (diciembre), y ahora las diferentes plataformas digitales, ya están listas para programarla.

De la película

“Así Crecí”, fue rodada en Jalisco por José Castro y El Chiste es Hacer, la película retrata el rap mexicano a través de la historia de un adolescente (“Beto”) que se envuelve desde pequeño en un ambiente de violencia.

Esto ayudará a que experimente un sin fin de experiencias que marcarán su vida para hacer sus sueños realidad.

De esta manera Beto el personaje central, nos muestra mediante su historia, como viven las personas en un sector donde aparentemente las oportunidades no existen, por lo que no hay más opciones que aprender del día a día, aunque esto no siempre sea lo mejor en las opciones de aprendizaje.

Durante la trama, se narra también como el protagonista logra encontrase consigo mismo a través de su talento y la pasión por las rimas provenientes de las historias de barrio, lo que le servirá de ayuda y apoyo para llegar un día a ser un gran rapero.

“Así Crecí”, invita a ser testigos de una historia a través de sus personajes, sus sueños, luchas y situaciones de desarrollo y crecimiento tanto personal como profesional destacando a “Beto” el protagonista de la película, quien aspira por ser escuchado por miles de personas teniendo como elemento central su música.

Del elenco y producción

El elenco está conformado por los reconocidos actores Silverio Palacios y Luis Fernando Peña; acompañados de Carlos Alberto Bernal, Denisse Esmeralda, Jaime Bernache, Poncho De Nigris entre otros.

La producción, así como el guion es de José Castro, que busca reflejar las vivencias que existen alrededor del rap en el país.

Importante señalar, que la cinta, cuenta con la participación del talento nacional de la disquera JB Entertainment destacando a: Hispano Mamba Negra, Adán Cruz, Coco Yamasaki.