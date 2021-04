Este jueves, la página oficial de la Fórmula E dio a conocer su calendario para lo que resta de la temporada 2020-2021, la cual destaca Puebla al recibir por primera vez una fecha del campeonato automovilístico cuya característica principal es ser 100 por ciento eléctrica.

La página y las redes sociales de la Fórmula E señalaron que Puebla toma el lugar de la Ciudad de México y el Autódromo Hermanos Rodríguez.

El ePrix de Puebla será el sábado 19 y domingo 20 de junio en el Autódromo Internacional Miguel E. Abed, ubicado en el municipio de Amozoc, inmueble que ha albergado fechas de la Serie Nascar y el Campeonato Mundial de Turismos de la FIA entre 2005 y 2009.

En su página web, la Fórmula E señaló que Puebla entra al calendario de la temporada 2020-2021 luego de que el Autódromo Hermanos Rodríguez (ha sido sede en cinco ocasiones) se mantiene como uno de los centros de atención para pacientes diagnosticados con Covid-19.

El Autódromo Miguel E. Abed es considerado uno de los principales circuitos de carreras de México y ahora con esta representación, podrá presumir ser el segundo en el país en contar con una homologación de la FIA.

La Federación Internacional de Automovilismo (FIA) en conjunto con la Fórmula E ha señalado que debido a las restricciones de circulación causados por los efectos de la pandemia de Covid-19 obligaron a los organizadores a cambiar fechas y ciudades, por lo que ahora el nuevo calendario tendrá 15 carreras en ocho ciudades distintas.

A pesar de tener definido el calendario, los organizadores de la Fórmula E no han revelado los trazados de las carreras, pues necesitan la homologación de la FIA.

