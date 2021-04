Son más de 14 millones de pesos los que se invierten para insumos sanitarios durante el proceso comicial por el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto Electoral del Estado (IEE) en medio de la pandemia del Covid-19.

Foto: Cristopher Damián / Intolerancia

Sólo el día de las elecciones cada una de las 7 mil 860 casillas contará con paquetes de sanitizantes, gel antibacterial, cubrebocas y caretas para proteger a los funcionarios de las Mesas Directivas. La inversión total también contabiliza a los funcionarios de campo desde el pasado mes de febrero.

Foto: Cristopher Damián / Intolerancia

El vocal ejecutivo del INE, Marcos Rodríguez del Castillo, informó que son mil 300 pesos de inversión en paquetes sanitarios por cada una de las 7 mil 860 casillas, lo que suma un total de 10 millones 218 mil pesos, pero desde este año se han gastado recursos para la protección de quienes ya salen a campo y aquellos que están distribuidos en las juntas distritales.

Para el día de la jornada electoral, las personas que ingresen a emitir su voto deben portar cubrebocas, en cada casilla serán entregados 200 de estos insumos, pero en caso de que algún elector se niegue a portarlo, entonces no se le permitirá la entrada a las casillas.

“Quien ingrese a la casilla tendrá que hacerlo llevando cubrebocas si una persona no cuenta con el mismo habrá una dotación de 200 cubrecobras por cada una de las casillas, de las 7 mil 860 casillas que se instalarán el próximo 6 de junio para que si nos enfrentamos a una situación de este tipo le podamos ofrecer a la persona el cubrebocas y pueda entrar a la casilla haciendo uso de la misma”, explicó Marcos Rodríguez del Castillo.

A los electores quienes acudan a emitir su voto no se les tomará la temperatura, pues no necesariamente es síntoma de Covid-19, sino de otras enfermedades “de tal forma que la única restricción y obligatoriedad que habrá para los ciudadanos que ingresen a la casilla sean estos electores, los funcionarios como vemos no sólo tendrán cubrebocas sino careta o sean observadores, tendrán la obligación de ingresar a la casilla y permanecer todo el tiempo utilizando cubrebocas esa es la única razón de obligatoriedad”, dijo.

Foto: Cristopher Damián / Intolerancia

Las medidas sanitarias por Covid-19

Este martes, en las instalaciones del INE se dieron a conocer las medidas sanitarias que se asumirán el día de la jornada electoral; podrán ingresar sólo dos personas y se guardará la sana distancia tanto antes, durante y después de ellas, para tener los elementos que permitan ejercer con libertad y con seguridad el sufragio, de tal manera que la pandemia no se convierta en un obstáculo para el ejercicio libre del voto.

Los electores deberán usar cubrebocas, podrán llevar su propio marcador, recibirán gel y una toalla desinfectante, entre otras medidas; los funcionarios de las mesas directivas de casilla se encargarán de sanitizar la casilla cada tres horas y todo el tiempo portarán cubrebocas, caretas, además, evitarán el contacto con la credencial y la ciudadanía.

Foto: Cristopher Damián / Intolerancia

En cuanto al líquido indeleble, el antecedente es el que se utilizó en las elecciones de Coahuila e Hidalgo, que era antiséptico, por lo que no generó un riesgo de contagio de Covid-19, según lo determinó un informe que pidió el organismo electoral al Instituto Politécnico Nacional (IPN) sobre la seguridad del líquido para usarlo en dichas jornadas electorales.

La fórmula química que posee, que es a base de ácido acético, le confiere propiedades biocidas, en otras palabras, es un antiséptico que inhibe la proliferación de microorganismos.