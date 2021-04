Luego de darse a conocer este martes el inicio del registro para la vacuna contra coronavirus en el Portal "Mi Vacuna', también se reveló un fenómeno denunciado en redes sociales sobre un presunto doble registro.

A través de Twitter, Facebook y hasta en algunos noticieros se dio a conocer un mensaje que advierte que las personas entre 50 y 59 años de edad que se registraron ayer 27 de abril deben hacer el registro otra vez.

El mensaje mandado en cadena por WhatsApp señala que si se cumple con las iniciales AM, pide volver a meterse a la plataforma del gobierno federal y colocar de nuevo los datos para que corrija el supuesto error.

De acuerdo con el texto, aquellos registros que obtuvieron un folio con el identificador “AM” deberían volver a registrarse, acción que es falsa, pues aunque a partir de este 28 de abril el registro aparezca con las siglas “A50” esto no implica algún cambio o modificación.

Si alguien vuelve a repetir el proceso, el folio sigue siendo el mismo, sólo cambia el identificador de "AM" a "A50".

Hugo López-Gatell aclara dudas

La situación no pasó inadvertida para el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, quien dio a conocer en sus redes sociales que el mensaje de WhatsApp y denunciado en varios medios de comunicación, carece veracidad.

El funcionario federa reveló que el portal "Mi Vacuna" no tiene fallas y no no hay motivo para hacer doble registro.

En redes sociales y grupos de mensajería instantánea circulan mensajes FALSOS sobre fallas en el registro para la vacunación de personas de 50 a 59 años. No es necesario hacer un doble registro. Todo lo relacionado a la aplicación de vacunas se informará a través de la @SSalud_mx

Finalmente, reiteró que mensaje como el que se ha hecho viral es falso.