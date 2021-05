El gobernador, Miguel Barbosa, anunció que se interpusieron 21 denuncias penales por la construcción de los puentes atirantados en Puebla, los cuales, aseguró, se hicieron en medio de presuntas irregularidades, corrupción y fueron un instrumento, dijo, de fraude. Tras los hechos ocurridos en la Ciudad de México con la Línea 12 del Metro, el mandatario local refirió que todas las obras en Puebla deben ser revisadas.

Precisó que a través del Colegio de Ingenieros se emitió un dictamen sobre los puentes atirantados con las iniciales "MV", del fallecido exgobernador, Rafael Moreno Valle. El resultado fue que los tirantes, dijo, sólo están sostenidos con tornillos y que son un peligro.

“Nos hablaban de esa falsedad que para muchos puentes hay de que no son tirantes reales, sino que están atornillados esos 'alambrotes', no son tirantes estructurales que sostengan el puente en sí, si no son adornos con dos letras MV y ya hay denuncias penales, 21 denuncias penales; unas que se hicieron con recurso federal, las tiene en su curso la FGE”, dijo el mandatario local.

Tras el impacto que causó el accidente en la Ciudad de México por la obra del Metro, el gobernador dijo que en la entidad se deben revisar las obras: “Decidí citar hoy a mi secretario de infraestructura y a formar una comisión porque ya tenemos dictámenes del Colegio de Ingenieros sobre los puentes, lo mandamos hacer al principio de gobierno, nos tardamos meses pero finalmente nos los entregaron”, dijo.

El mandatario abundó en que lo que ocurrió en la Ciudad de México debe alertar a los gobiernos de los estados a “revisar la estructura de todos otra vez, lo vamos hacer, vamos a contratar peritos para que me revisen la estructura de los puentes que se construyeron que fueron instrumento de fraude, de robo, de corrupción y hay muchos 'angelitos' de esos que se dicen perseguidos políticos”, dijo.

El gobernador se solidarizó con las familias que perdieron a sus seres queridos en este accidente en la Ciudad de México y señaló que hasta el momento no se encuentra ningún poblano entre las personas fallecidas o heridas.

Bandas delincuenciales

El gobernador sentenció que alrededor de los mercados municipales en Puebla se han alojado espacios controlados por bandas criminales.

“Hemos aclarado a lo largo de todo este tiempo que hemos limpiado varios mercados”, dijo el mandatario al ser cuestionado con respecto a la delincuencia y a la detención de Gloria Trinidad "G", alias “La Doña” o “La Tía de Analco”.

El mandatario local refirió que “La Doña es una mujer que ya estuvo detenida en 2016 y que se les ha permitido salir de la cárcel que tiene 3 hijos detenidos por narcomenudistas, fue detenida junto con un hijo y que tienen implicaciones en todo tipo de ilícitos, algunos de ellos tienen imputaciones que tendrán que probarse hasta en homicidio”, dijo.

El jefe del Poder Ejecutivo estatal dijo que esta detención destaca porque detrás de esta persona hay más personas consideradas de alta peligrosidad, por lo que confió en que su proceso penal continúe y que no se le permita salir de la cárcel.