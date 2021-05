El gobernador, Miguel Barbosa, pidió a los candidatos escuchar a la gente, a las cámaras empresariales y a las organizaciones. A pregunta expresa del tema, Barbosa Huerta recomendó a los candidatos escuchar a toda la sociedad y dijo que los aspirantes a cargos de elección popular están a tiempo de hacer caso a las recomendaciones.

“Los candidatos están en tiempo de hacerle caso a toda la sociedad, desde los que menos tienen hasta los más organizados y pudientes, es una recomendación a los candidatos, escuchen a la gente, escuchen a la sociedad, ahí sí escuchen a las cámaras, escúchenlas”, dijo.

Este martes, el expresidente de la Canaco, Rafael Herrera, reprochó que durante la administración de Claudia Rivera, el Centro Histórico de Puebla “se echó a perder”, debido a los excesos permisos para los comerciantes ambulantes, por lo que el sector más afectado es el comercio formal, quienes pagan impuestos y generan empleos formales.

En Morena hubo una inadecuada estrategia electoral

Por otra parte, el gobernador reconoció que Morena realizó un proceso inadecuado para la selección de candidatos lo que derivó en cambios de último momento, lo que a su vez provocó el inicio tardío en las campañas electorales de algunos aspirantes y también las inconformidades de los militantes.

Luego de los cambios de candidatos que se concretaron en el Consejo General del Instituto Electoral del Estado (IEE), el mandatario local refirió que quien decidió las candidaturas fue la Comisión Nacional de Elecciones de este partido.

“A lo demás no le doy importancia, yo hubiera querido que las cosas en la definición de Morena se ajustaran a la legalidad, pero no voy a opinar más allá, estamos en plena campaña, no debo hacerlo”, dijo el mandatario local.

Lamenta Barbosa liberación de Gloria Trinidad, alias "La Doña"

En otro punto de la conferencia de prensa, el gobernador, Miguel Barbosa Huerta, lamentó la liberación de Gloria Trinidad G., alias "La Doña" o "La Tía de Analco", quien apenas hace una semana fue detenida, junto con su hijo por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal.

La presunta delincuente es considerada una de las principales distribuidoras de droga en la capital, incluso varias veces ha estado en la cárcel y logra su liberación.

“En ambos fueros, común o federal, sí existe una enorme preocupación por la puesta en libertad de muchas personas, bajo una discrecionalidad de parte de los jueces, estoy acumulando información, tanto de los jueces del fuero común (…) nos indigna que estén siendo liberados muchos detenidos que son delincuentes de una enorme peligrosidad, nos indigna que les concedan la condición anticipada del proceso, que pongan en libertad”, dijo el gobernador.

Finalmente, el mandatario local, lamentó la liberación de varios delincuentes, refirió que se debe revisar la actuación de los jueces.