Ante la falta del pago municipal de un millón 200 pesos para liquidar los contratos de electrificación de las obras de un par de pozos para dar nuevamente el suministro de agua a San Miguel Canoa después de cuatro meses, el exalcalde auxiliar Raúl Pérez advirtió que no permitirán la activación del proceso electoral del domingo seis de junio y tampoco el acceso a la junta auxiliar a partir de este jueves 27 de mayo.

Durante el cierre del tránsito vial en el Bulevar 5 de Mayo y Diagonal Defensores de la República, Pérez Velázquez lamentó la falta de respuesta de la encargada del despacho de la Secretaría de Gobernación, Catalina Pérez Osorio, y la responsable de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad, Graciela León Matamoros, por no tener idea del caso suscitado desde 2016, ni de cómo ayudar a los vecinos de Canoa a tener nuevamente agua a través de las líneas soterradas.

Refrendó que la deuda debe ser solventada por el ayuntamiento, pero desde ocho meses atrás no realiza acciones contundentes para devolver la tranquilidad a la población.

“No habrá elecciones hasta que nos resuelvan el problema, llevamos ocho meses y el municipio nos trae como títeres, no nos dan solución ni nada”.

El ayuntamiento, subrayó el quejoso, no quiere pagar un millón 200 mil pesos correspondiente al pago de la electrificación.

"Ayer estuvimos con la secretaria de gobernación, Catalina Pérez y no nos resuelve nada; ella nos mandó con Graciela León de la Secretaría de Desarrollo Urbano y no sabe nada. Vamos a cumplir tres años sin una respuesta, nada más 'se echan la bola' con otras autoridades y no hacen nada; da tristeza que las autoridades no se hagan responsables".

Advirtió que si no hay una solución este miércoles, a partir de mañana impedirán el ingreso de candidatos a la comunidad para que realicen su campaña, pero si lo intentan, los correrán.

"Desde mañana no permitiremos que ingrese ningún candidato a la comunidad".

Reprobó que en este momento sea más importante el proceso del domingo 6 de junio que resolver los problemas de la comunidad.

Además responsabilizó al candidato común del PAN-PRI-PRD-PSI-CPP, de privatizar el agua junto al lado del exgobernador, Rafael Moreno Valle Rosas, por heredar este problema social.

También culpó a Claudia Rivera por no pagar la deuda durante su mandato en el ayuntamiento.