El número de denuncias electorales presentadas durante el proceso electoral ordinario 2020-2021 ha sido menor al proceso electoral ordinario de 2017-2018, de acuerdo a los datos registrados por la Fiscalía General del Estado (FGE) ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), pues en el pasado proceso ordinario se acumularon 304 querellas y en lo que va de este proceso suman 42 denuncias.

Solo en los primeros cuatro meses de este año fueron presentadas 25 denuncias por delitos electorales, de acuerdo a los datos consultados, en el portal de transparencia del SESNSP; en el desglose cuatro denuncias se registraron en enero, dos fueron presentadas en febrero, trece en marzo y seis en abril

Por otra parte, en 2020 se denunciaron 17 delitos electorales, los que se presentaron con mayor frecuencia a partir de junio, previo al inicio del proceso electoral ordinario 2020-2021, de acuerdo a los datos del SESNSP.

En los gobiernos del PAN hubo más denuncias electorales

Sin embargo, las cifras son menores en comparación con el proceso electoral ordinario 2017-2018, cuando gobernó el PAN en Puebla y cuando se eligió a gobernador, diputados locales y federales, así como a presientes municipales, pues ese proceso se registraron 304 denuncias.

Mientras que, en 2019, cuando se llevó a cabo el proceso electoral extraordinario, para elegir solo a gobernador -tras el fallecimiento de Martha Erika Alonso Hidalgo en diciembre de 2018- se registraron 73 denuncias de tipo electoral, en ese año en Puebla el gobierno estatal fue encabezado por Guillermo Pacheco Pulido.

Del desglose de las denuncias electorales presentadas en 2019, que fue un año electoral extraordinario 23 fueron registradas en enero, once en febrero, seis en marzo, una en abril, diez en mayo, once en junio, tres en julio, una en agosto, mientras que entre octubre y noviembre se registrados siete denuncias electorales, aunque ya había concluido el proceso electoral.

El día de la jornada electoral se elevan denuncias

Sin embargo, autoridades de la Fiscalía Electoral alertan que es el día de la jornada electoral cuando se pueden presentar más denuncias, pues ese día los ciudadanos pueden ser víctimas de compra del voto o condicionamiento del mismo.

De acuerdo a Ruth Karina Andraca Huerta, quien es encargada del despacho de la FEIDE, el día de la jornada electoral, de manera histórica es cuando más denuncias se registran por la comisión de delitos electorales.

Explicó que “para nosotros es muy importante la temporalidad, la fecha, momento en que se esta llevando a cabo el momento para poder determinar si hay o no hay un delito electoral, tenemos comparativamente, en el 2019 se presentaron aproximadamente 70, quien fue competente para integrar las carpetas fue la FGE. En el proceso electoral, las denuncias, se incrementan una semana previa a la jornada electoral, es cuando hay un incremento importante en cuento a las denuncias”, explicó.

La funcionaria también explicó que los ciudadanos al momento de presentar denuncias no distinguen entre los delitos electorales, ejemplificó que “hay ocasiones que nos denuncian que piden copias de las credenciales de elector, eso no es delito electoral pero tenemos que recibir las denuncias y llevamos los actos de investigación y determinamos si hay o no hay delito”, sostuvo.

Finalmente, comentó que las denuncias electorales que se presentan se reciben aunque si son por el mismo hecho muchas veces se acumulan en una sola carpeta de investigación.