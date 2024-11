Al revelar que ya tiene cada uno de los rubros y los nombres de las personas implicadas en abusar del erario para generar el hoyo financiero superior a los 600 millones de pesos, el alcalde José Chedraui Budib, advirtió que conoce "a algunos, pero habrá consecuencias".

Lamentó que personas con experiencia como Eduardo Rivera Pérez y Adán Domínguez Sánchez, la mancuerna de alcaldes panistas del trienio anterior, dejaran ese boquete multimillonario en las arcas del principal Ayuntamiento de Puebla.

Recordó que en múltiples ocasiones preguntaron a sus antecesores, sobre el tema de situación financiera de la administración municipal, pero la respuesta siempre fue la misma, que todo estaba bien, pero cinco días después, reconocieron que sí existían adeudos.



“Le deben a todo mundo. Es una pena que gente con experiencia hayan dejado algo tan grave. Es el PAN, de la mano de Eduardo y Adán, dejaron 600 millones de pesos de deuda, ya está constatado con rubro y nombre, hay que gente que conozco muy bien, me da mucha pena. No podemos perjudicar, qué culpa tiene los ciudadanos”.

Además de Horizon que sí existió una mala intención de las autoridades del pasado porque siempre aseguraron que todas las finanzas del gobierno de municipal gozaban de cabal salud, pero de pronto se dieron cuenta de esa gran deuda.

“Les pregunto a los ciudadanos, tuvieron tres años y se dieron cuentas cinco días antes, imagínense el problema, se van a checar expedientes y a entregar”.

Insistió que no pueden tomar dinero que no es de ellos, y se fincarán las observaciones para que solventen, y en caso de no hacerlo, se aplicará conforme marca la ley.

Preguntó a la población que qué prefiere, que solape la corrupción o que todo ese recurso lo use en el desarrollo de infraestructura, tanto en juntas auxiliares, inspectorías, como en la metrópoli.