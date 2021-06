El gobernador, Miguel Barbosa, informó que son 17 detenidos por la fuga de un reo del Penal de San Miguel, y es que Felipe "N" alias “El Pirulí”, no actuó solo, aunque tampoco habló de una colusión entre autoridades del penal con personas privadas de su libertad.

En conferencia de prensa, refirió que ya se investiga y se capturará nuevamente a Felipe "N" acusado de participar en el asesinato múltiple de los universitarios de la BUAP y UPAEP en 2020, así como de un operador del servicio de Uber en Huejotzingo.

Explicó que el domingo, luego de que ya se permiten las visitas a los Centros Penitenciarios “llegan las visitas, hacen un cambio de vestimenta y de pase que no se detecta, no se actúa como se debe de actuar. No voy hablar de que si hubo o no hubo colusión, solamente que ocurrió este hecho y ya hay 17 detenidos, nosotros hemos estado muy pendientes de que esto se cumpla, se investigue y todos los protocolos que se tengan que cambiar de seguridad se cambien, todo se cambie”, dijo.

Por este hecho, ocurrido el domingo, día de la jornada electoral habrá nuevos cambios en el Penal de San Miguel, aunque en días anteriores, el gobernador anunció una restructuración en la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, que entre otras cosas incluye el tema de los penales.

“Habrá cambios porque cuando hay descuidos es porque las cosas no están funcionando como se debe, los responsables tienen que ser sancionados porque nosotros no solapamos a nadie”, dijo el jefe del Poder Ejecutivo estatal.

El hombre que se fugó del penal participó en el asesinato de los jóvenes universitarios y de otra persona más que, a través del servicio Uber, los traía de regreso al terminar el Carnaval de Huejotzingo.

Avanzan estudios del Socavón

En otro punto, la titular de la Secretaría de Gobernación, Ana Lucía Hill Mayoral informó que se avanza en los estudios del socavón, pues este fin de semana se realizaron pruebas del agua, suelo y del tamaño de este socavón.

“En su eje mayor está en 110 metros y el menor en 100 metros, además se hicieron fisuras, se hicieron levantamientos de información y de muestras y se está trabajando y procesando la misma, son estudios de geofísica, hidrológica, química del agua, geo química, de iones, de densidad de probabilidad de lluvia”, dijo.

Y es que, la titular de la Segob es la cabeza de la Comisión Intersecretarial de la que forma parte también, la Secretaría de Medio Ambiente a cargo de Beatriz Manrique Guevara, por lo que a partir de la creación de este socavón se esta dando seguimiento a este tema que ha dejado con preocupación a los ciudadanos.

El proceso de entrega recepción

En la víspera de los cambios de las administraciones tanto en el Congreso del Estado como en las alcaldías, el gobernador, informó que ya hay procesos estrictos marcados en los ordenamientos legales para la entrega-recepción.

Refirió que corresponderá a la Auditoría Superior del Estado (ASE) la que depende del Congreso del Estado la que se encargue de revisar este proceso, a efecto de evitar irregularidades, señaló que cada vez más los recursos están fiscalizados y se debe actuar de forma transparente.

“Trabajará la ASE, trabajarán todos para poder generar condiciones mediante los cuales la entrega recepción de los gobiernos sea en términos de ley, son procedimientos muy puntuales que ya hay. No se trata de una improvisación como antes, ahora todo es un procedimiento legal, hay leyes aplicables que tienen que poner en marcha, se tienen que actuar conforme a las mismas”, dijo el mandatario local.