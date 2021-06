Ante la baja de casos de Covid-19 el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Puebla, informó que recupera servicios médicos ordinarios de primer nivel de atención.

La institución a través de la Tercera Semana Nacional de Recuperación de Servicios, que se llevarán a cabo los días sábado 12 y domingo 13 de junio, señaló que se realizarán mastografías para todas aquellas derechohabientes que quieran una detección oportuna de cáncer de mama, entre 40 y 69 años de edad, así como vasectomías sin bisturí, dirigida a los varones derechohabientes y no derechohabientes.

La Coordinadora Auxiliar de Atención Médica de primer nivel de la Representación del IMSS en Puebla, Elia Martha Santana Vergara, hace una atenta invitación a la derechohabiencia para que acudan a estos servicios extraordinarios de recuperación, que se estará realizando en las Unidades de Medicina Familiar (UMF) No. 1, Paseo Bravo; No. 6, San Pedro; No. 55, Amalucán, y No. 57, La Margarita.

Así como las UMF No. 55 y No. 57 estarán otorgando consultas de medicina familiar para su población adscrita; asimismo, realizarán detecciones de diabetes, hipertensión, cáncer de mama, cáncer cervicouterino, peso y talla, en un horario de 8:00 a 20:00 horas, en ambos días de sábado y domingo.

El encargado de la Coordinación de Salud Pública, David Moran Sotelo, informó que el servicio de Planificación Familiar (PF) de las unidades No. 1, No. 6, No. 55 y No. 57 estarán llevando acabo servicios de vasectomía sin bisturí del 12 al 18 de junio de este año, para derechohabientes y no derechohabientes que quieran optar por este método de planificación definitivo.

Los derechohabientes interesados deberán acudir a su UMF más cercana a su domicilio para su programación previa y consejería.

Es un método no doloroso, con anestesia local, aproximadamente tiene una duración de 30 minutos, la recuperación es en cuatro horas, se coloca hielo de forma intermitente, reposo, se pide acudan con aseo previo, acompañados de un familiar mayor de 18 años, las recomendaciones e indicaciones son proporcionadas de manera específica en el servicio de PF.

Por otro lado el encargado de la Coordinación de Salud Pública enfatizó que durante este fin de semana se llevará a cabo servicios extraordinarios de mastografías para detectar cáncer de mama y también para prevenirlo con este tipo de estudios. Se invita a las derechohabientes de las UMF No. 1, No. 6, No. 55 y No. 57 acudan de 8:00 a 19:00 horas.

La atención de consulta de primer nivel se puede reagendar o agendar, a través de las siguientes herramientas: Aplicación IMSS Digital, al teléfono 800 6 23 23 23 o directamente con la asistente médica de su consultorio.

Asimismo, las UMF continúan con el programa de sexto y séptimo día para la atención de la población adscrita de las clínicas con mayor demanda de derechohabientes.

Cabe mencionar que las atenciones médicas se desarrollan bajo un estricto protocolo de seguridad e higiene para protección de las y los pacientes, así como del personal institucional adscrito a las unidades hospitalarias.

Se reitera a la población derechohabiente la importancia de seguir las recomendaciones sanitarias como: mantener la sana distancia, lavado correcto de manos, aplicación de gel alcoholado al 70 por ciento y el uso correcto de cubrebocas.