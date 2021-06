A menos de cuatro meses para la conclusión de la gestión morenista al interior del ayuntamiento de Puebla capital, la Secretaría de Infraestructura aún cuenta con un saldo por ejercer pendiente de 71 millones de pesos correspondiente al año fiscal 2020, por obras localizadas en el sector norte de la Angelópolis.

El director de obra de la dependencia, Horacio Silva Hernández, dijo que se trata de siete acciones, representadas en saldos por la construcción del Boulevard Xonaca y la rehabilitación de las calles del Centro Histórico, además del Centro de Despliegue Policial en etapa de desarrollo.

Refrendó que son siete obras-saldos en el Boulevard Xonaca, Centro de Despliegue Policial y en un perímetro del corazón de Puebla, las que no tuvieron avance físico por diferentes acciones, al margen de la secretaría.

Recordó que las calles 8, 10, 12 y 14 Poniente-Oriente donde se notaria intervención se suspendieron por la Secretaría de Medio Ambiente de la administración estatal, únicamente esperan que in extremis autoricen las faenas.

“Esas obras hasta que no se retiren los sellos no podemos hacer nada al respecto; estamos haciendo los trámites pero no hay respuesta y en general es la misma situación para las restantes”.