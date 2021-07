“Los niños no están presos, los niños tienen derecho a vivir bajo las mismas condiciones de igualdad, con los mismos derechos que los niños que viven fuera de los Ceresos”, sentenció Ana María Acevedo Placeres, integrante de la organización civil Pro Niñez, quien pidió la intervención del gobernador Miguel Barbosa Huerta para que se les permita entregar enseres de primera necesidad a los menores de edad quienes viven en los reclusorios con sus madres.

Este miércoles, un grupo de mujeres integrantes de la organización Pro Niñez A.C. acudieron al Centro de Readaptación Social (Cereso) de San Miguel para entregar productos de primera necesidad a menores de edad quienes viven con sus madres presas, a mujeres de la tercera edad y a las que presentan alguna enfermedad mental, sin embargo, les fue negada la entrada.

De acuerdo con la activista María Acevedo Placeres durante cinco años consecutivos, dicha asociación civil ha acudido a entregar enseres a las personas privadas de su libertad, sin embargo, en los últimos meses se les ha negado el acceso.

De acuerdo con sus datos, hay al menos 20 bebés en el Cereso de San Miguel, de entre una semana de nacidos y hasta 3 años de edad, quienes requieren de atención y apoyo, pues dentro de los penales, las mujeres poco pueden hacer para su manutención.

En el Cereso de San Miguel en Puebla, además, se apoya a un grupo de 26 mujeres, mientras que en el Centro de Reinserción de Huejotzingo se apoya a un grupo de 50 señoras de la tercera edad y de salud mental.

Las mujeres llevaron enseres como leche, pañales, biberones, toallas femeninas, por mencionar algunos productos, sin embargo, las autoridades del Cereso se negaron a que ingresen a las instalaciones para hacer entrega de estos productos.

“Hemos hecho 64 entregas consecutivas durante cinco años para los niños, a las mujeres de la tercera edad, nos han prohibido la entrada para entregar enseres de primera necesidad, los niños no están presos. No nos permiten dejarles pañales, no nos permiten dejarles leche, no nos permiten dejarles artículos básicos, no hay empleo, hay muchos problemas y no nos permiten entrar”, dijo la activista.

El grupo de mujeres acudió a Casa Aguayo para solicitar audiencia con el gobernador, Miguel Barbosa Huerta y con la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Ana Lucía Hill Mayoral, para pedirles que les dejen ingresar para entregar apoyos a los niños y niñas que ahí viven, pues “los niños no están presos”.

El grupo de activistas señalaron que ante los cambios que ha habido en la Secretaría de Seguridad Pública se les ha negado el acceso a las activistas.

La respuesta

Minutos después de iniciada la protesta, las representantes fueron atendidas por la secretaria de Gobernación, Ana Lucía Hill, y después por personal de la Secretaría de Seguridad Pública.

Acordaron que para cumplir con los nuevos lineamientos de seguridad en San Miguel, la agrupación entregará los documentos solicitados el próximo lunes, mientras que la SSP dará una respuesta en menos de una semana.

El secretario de Seguridad Pública, Rogelio López Maya, acompañado por funcionarios de la @Segob_Puebla, se reunió con integrantes de la asociación Pro Niñez, a fin de establecer mecanismos que permitan realizar trabajos conjuntos. pic.twitter.com/jQOYQ0mONI — Secretaría de Seguridad Pública (@SSPGobPue) June 30, 2021

De ser aceptada la petición para el reingreso de los apoyos mensuales, se firmará un convenio de colaboración, entre ambas partes.

En un comunicado, el grupo Pro Niñez dio su voto de confianza a las nuevas autoridades y agradeció la voluntad mostrada para retomar las actividades encaminadas a resarcir los derechos de los niños que viven en la cárcel, junto a sus mamás.