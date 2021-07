A poco menos de tres semanas de que la FIFA informara a la Federación Mexicana de Futbol (FMF) el castigo de dos juegos de veto por la reiteración del grito considerado homofóbico por parte de la afición azteca, este viernes el organismo que rige el futbol profesional en el país se vio envuelto en otra polémica.

Este viernes, Grupo Reforma dio a conocer un reportaje en el que reveló que la Federación Mexicana de Futbol podría tener una reunión con representantes de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) y analizar si el castigo de los dos partidos sin público pueden pagarse con juegos de la Selección Femenil.

El hecho causó revuelo a través de las redes sociales, pues el castigo fue hecho por los juegos de la selección varonil durante el preolímpico rumbo a Tokio 2020 en Jalisco, realizado el pasado mes de mazo.

Diversas futbolistas de la Liga MX, periodistas y hasta integrantes de organizaciones feministas condenaron severamente la presunta movida de las FMF al señalar que eso atentaría contra las bases de lo que se ha trabajado en igualdad de género.

Ante la polémica generada por esta situación catalogada como machista, misógina y altamente negativa en igualdad de género, el presidente de la FMF, Yon de Luisa habló en el programa Así Las Cosas de W Radio, en donde aclaró el tema.

Yon de Luisa negó rotundamente esta versión de Grupo Reforma y aseguró que la Selección Femenil no pagará la sanción que se le imponga a la varonil en los primeros dos juegos del Octagonal Final rumbo a la Copa del Mundo Qatar 2022.

En ese sentido, aseguró que dicha información es errónea y detalló que esperan la determinación del organismo comandado por Gianni Infantino a finales de este mes y a partir de ello, conocer cómo se ejecutará la sanción.

"No es así, la información no es correcta, estamos esperando a que la FIFA nos indique el detalle de la sanción... hay partidos de la selección femenil y varonil en los próximos meses, aún no sabemos cuándo se aplicarían estos dos partidos" Yon De Luisa @FMF en @asilascosasw https://t.co/D46ZkBUQbF

Sin embargo, también destacó que un escenario posible es que la Selección Femenil, liderada por Mónica Vergara, y la varonil, por Gerardo Tata Martino se vean afectadas por el castigo de FIFA.

"No tenemos ningún interés de acomodar la sanción, con o sin sanción, la Selección Femenil va a tener partidos en septiembre y octubre correspondientes a fecha FIFA, porque se están preparando para el Mundial de 2023".

Yon de Luisa también expuso que hasta el momento la FIFA no ha determinado los partidos sancionados pues, por las fechas en las que los próximos partidos están programados, el castigo podría aplicarse tanto a la Selección Varonil, como la Femenil.

A través de un comunicado, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) reiteró la postura del presidente Yon de Luisa al señalar que están a la espera de la determinación por parte de la FIFA sobre los partidos donde se aplicará la sanción.

En ese sentido, la FMF recalcó que no tiene injerencia alguna para elegir los partidos donde se deberá aplicar la sanción.

Tras la serie de publicaciones y críticas, la FMF rechazó categóricamente las versiones donde apuntan que buscan afectar a la Selección Nacional Femenil.

Tras el juego amistoso ante Estados Unidos, donde el Tri femenil perdió 4-0, el pasado jueves, Mónica Vergara, directora técnica de la Selección Mexicana femenil dijo a Reforma que aún no están definidos los partidos de esa fecha FIFA ni contra quién jugarán.

Los próximos partidos de la Selección Mexicana son el 2 de septiembre y el 7 de octubre, cuando se enfrentará a Jamaica y Canadá respectivamente; ambos partidos son el inicio de la clasificación para el Mundial de Qatar 2022.

