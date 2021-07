Al advertir que fue el secretario y no el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajos y Juicios Federales del Poder Judicial de la Federación quien restituyó al Patronato de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) que preside Margarita Jenkins de Landa para regresar las instalaciones del campus y reconocer al rector, Luis Ernesto Derbez Bautista, el responsable la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada de Puebla (JCIAPP), José Daniel Vázquez Millán, dijo que la decisión no tiene efectos jurídicos legales.

Sin preguntas en la conferencia de prensa virtual, refrendó que no existen efectos en las determinaciones del nombramiento del nuevo patronato que realizó la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada de Puebla (JCIAPP), órgano desconcentrado del gobierno estatal, derivado de presuntas denuncias por desvío de recursos.

Además priorizó que todo el proceder de la entidad desconcentrada del gobierno del estado poblano, tiene el apoyo incondicional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla que les ordenó actuar ante las supuestas irregularidades detectadas.

Refrendó que la orden, que ha sido la más larga que ha visto en su vida profesional, vino de un secretario del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajos y Juicios Federales del Poder Judicial, no contraviene la actuación de la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada de Puebla, además dijo que la autoridad legal está en periodo vacacional.

"No es como se les ha hecho creer en relación con la nueva suspensión que contiene los efectos que se les han informado, pues no suspendió los actos de la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada, consistente en la remoción y designación de nuevos patronos de dicha fundación, con excepción de la señora Margarita Jenkins de Landa que goza de una de una suspensión".

"La suspensión no fue dictada por un juez, sino por un secretario en funciones y es la más larga que he visto en varios años; no es posible ejecutar dicha resolución de propia mano y tomar la Universidad de las Américas Puebla sin que existan actos de las autoridades judiciales, las cuales actualmente están de vacaciones y esto es sorprendente por ir en contra de constancias de autos en contra de la legislación y jurisprudencia aplicable, las cuales han sido materia o ya están siendo materia de quejas, y denuncias ante el Consejo de la judicatura Federal en contra de los jueces federales que han dictado estás resoluciones extraordinarias en contra de constancias expresas que ellos mismos han dictado, contradiciendo sus propias constancias y desconociéndolas".

Precisó que el viernes previo recibieron la notificación y una medida cautelar dentro de un juicio de lesividad promovido por la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada en contra de los actos que dieron origen, efectuados por la Junta de Beneficencia Privada en el año 2014.

"El objetivo de este juicio es anular dichos actos a efecto de que se restituyan las cosas al estado en que se encontraban antes de dichos actos administrativos que consideramos que fueron otorgados de manera ilegal y que fueron el sustento para que después se realizarán todos los actos por parte de las personas relacionadas con la fundación Mary Street Jenkins y Universidad de las Américas Puebla".

El contexto

La mañana del martes 29 de junio de este 2021, elementos armados de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP) y efectivos de la Policía Auxiliar, ingresaron al plantel universitario con armas largas para apoyar la toma de posesión de un nuevo patronato de la Fundación UDLAP, definido por la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Puebla, por supuestas dudas sobre el manejo de recursos de la entidad.

Bajo esa perspectiva, controlando el campus de la universidad de las Américas Puebla, el denominado nuevo patronato de la UDLAP, sin tomar en cuenta los estatutos de la institución ni el requisito de contar con el grado de doctor, nombró el lunes 12 de julio a Armando Ríos Piter como rector.

Durante la mañana del viernes 16 de junio previo, el Consejo de la Judicatura Federal publicó la resolución del Juzgado Tercero de Distrito en materia de amparo civil con sede en Puebla, con la cual la justicia federal ordenó la restitución a favor del patronato que preside, Margarita Jenkins de Landa, y reconoció a Luis Ernesto Derbez Bautista, como rector de la UDLAP.