Con mucho trabajo y ganas de complacer a su público, Alejandro Fernández está presentando una edición especial de su disco “Hecho en México”, el cual incluye su nuevo sencillo “No lo Beses” en versión Mariachi.

Además el también llamado “Potrillo”, anunció sus presentaciones en Las Vegas para festejar el 15 y 16 de septiembre. Los boletos para estos conciertos a partir de hoy 23 de julio estarán a la venta en Ticketmaster.

De su edición Deluxe “Hecho en México” y antecedentes

Alejandro Fernández, el máximo exponente de la música mexicana a nivel mundial, hace unos días presentó ‘Hecho En México Edición Especial’, la edición Deluxe de su último álbum incluye 3 nuevas canciones: “No Prenderé La Luz (inédita)”, “Ibas de salida (inédita)” y su nuevo sencillo la versión Mariachi de “No Lo Beses”.

El ícono musical continúa conquistando fans y trascendiendo fronteras con su potente voz, letras emotivas y estilo singular. Y es que ‘Hecho En México Edición Especial’, se desprende de su más reciente álbum, ‘Hecho En México’, que debutó en el puesto número 1 del listado Top Álbum Latino de Billboard y marcó un hito en la carrera musical de Fernández, otorgándole el Latin Grammy ha Mejor Álbum Ranchero/Mariachi además nominación al Grammy americano.

Alejandro Fernández se convirtió en el primer artista en alcanzar el #1 en cuatro décadas diferentes: 1990, 2000, 2010 y 2020, consolidándose como una de las estrellas musicales más relevantes en la actualidad y como uno de los artistas preferidos de las nuevas generaciones.

A la fecha, Hecho en México ha alcanzado el #1 en la radio de Estados Unidos y México con cuatro sencillos consecutivos y fue nombrado entre los Mejores 50 Álbumes del 2020 por la revista Billboard.

En cuanto a los nuevos sencillos de este material Deluxe, el tema principal de esta versión, trae la impactante interpretación de ‘No Lo Beses – Versión Mariachi’, un tema que celebra tanto el amor como el desamor.

Habla sobre cómo un hombre enamorado ruega a su amor que no lo olvide, al mismo tiempo está resignado a que le debe dejar ir para que sea feliz. La voz de Fernández envuelve una vez más y el mariachi engrandece el espíritu de esta canción.

En total el material contiene 17 tracks siendo éstos: A Qué Sabe El Olvido, Caballero, Decepciones, Te Olvidé, Más No Puedo, Mudanza A La Luna, Por Tu Adiós, Mentí, La Mesa 20, Hasta En Mis Huesos, Nuestro Gran Secreto, Duele, Eso Y Más, Decepciones, No Prenderé La Luz, Ibas De Salida, No Lo Beses (Versión Mariachi).

Fiestas Patrias en Las Vegas y la Gira

Este otoño, Alejandro Fernández llevará a los escenarios de Estados Unidos su gira Hecho en México. Producida por Live Nation, la gira de 20 fechas tendrá inicio el 10 de septiembre en Reno, NV para continuar en Los Ángeles por partida doble, Las Vegas, Dallas, Houston, Chicago, Miami, y Nueva York, entre otras ciudades, para finalizar el 24 de octubre en el Arizona Federal Theatre de Phoenix.

De la gira se resalta, que El Potrillo tendrá en algunas fechas invitados especiales y estará ofreciendo su show para festejar las Fiestas Patrias en Las Vegas festejando el 15 y 16 de septiembre. Los boletos para estas presentaciones a partir de hoy 23 de julio estarán a la venta en Ticketmaster.

La parte altruista

Alejandro Fernández ha permanecido muy activo prestando su voz a diversas causas sociales que impactan la comunidad.

En octubre del 2020 lanzó la campaña “Vota Por Nosotros” que incitó a los votantes latinos en los Estados Unidos a salir a votar en las elecciones del 3 de noviembre.

En noviembre del 2020, dedicó su Latin Grammy a las víctimas de los huracanes que afectaron al sur de México, donando MXN $1,000,000.00 a la Cruz Roja Mexicana en apoyo a los damnificados.

En enero del 2021, Alejandro se unió junto a Fher Olvera de Maná a la campaña de reforma migratoria “We Are Home/Estamos en Nuestro Hogar” para lograr un sistema inmigratorio digno y humano. Recientemente, Alejandro y Fher unieron fuerzas junto al Dr. Anthony Fauci, para apoyar el “Mes de Acción” del Presidente Joe Biden para impulsar vacunación en la comunidad latina de Estados Unidos.

De su trayectoria

Alejandro Fernández, nacido un 24 de abril de 1971 en Guadalajara Jalisco, es hijo de Vicente Fernández, se inició en la música interpretando el género regional mexicano, con los años y con la aceptación de su público, ingresó al género pop y la balada, alternando desde ese momento estos géneros en cada una de sus presentaciones.

A pesar de que su carrera es reconocida por la parte musical, ha participado en la actuación, específicamente en el cine donde se le recuerda como “Zapata” en la cinta “Zapata: el sueño de un héroe”.

El Potrillo, cuenta con más de 10 billones de reproducciones a lo largo de su carrera, ha elevado la música mexicana a nivel mundial, enalteciendo el nombre de México y consolidando su sitio en el corazón del público alrededor del mundo.

Con más de 35 millones de discos vendidos e innumerables premios y nominaciones a lo largo de su carrera, ha logrado numerosos #1 en los charts de México, Estados Unidos, España y América Latina.

Entre sus colaboraciones musicales están con Beyoncé, Christina Aguilera, Gloria Estefan, Marc Anthony, Rod Stewart, Plácido Domingo, Vicente Fernández, Christian Nodal, Calibre 50 entre otros, “El Potrillo” ha llevado sus raíces mexicanas a los escenarios más importantes a nivel internacional, para interpretar sus éxitos entre estos: Me dediqué a perderte, Cómo quien pierde una estrella, Mátalas, Si tu supieras, Qué voy hacer con mi amor, Canta corazón, No se olvidar, Estuve entre muchos otros.