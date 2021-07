Luego de cuatro años de espera, uno más de incertidumbre y al menos tres posibilidades latentes de que los Juegos Olímpicos Tokio 2020 fueran cancelados por la pandemia de coronavirus, este viernes 23 de julio de 2021, se llevó a cabo la ceremonia de inauguración con la cual se da inicio a la XXXII edición de la justa veraniega.

En el Tokyo Stadium, sin aforo, pero con la presencia de 204 países, la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 contó con varios episodios en los que destacó el uso de la tecnología, los fuegos pirotécnicos, así como los constantes mensajes de unión y esperanza ante la emergencia sanitaria.

Tokyo 1964 ➡️ #Tokyo2020



The wood used to make the Olympic Rings comes from trees grown from seeds brought by international athletes the last time Tokyo hosted the Olympic Games. 😍🌳#StrongerTogether #OpeningCeremony pic.twitter.com/DFeMAmF28Y — Olympics (@Olympics) July 23, 2021

Uno de los momentos más emotivos fue el minuto de silencio por parte del Comité Olímpico Internacional (COI) y el grupo organizador en honor a todas las personas que han fallecido por el Covid-19.

This is not the first time we've seen 'Imagine' featured at an #OpeningCeremony of an Olympic Games.



Take a trip down memory lane... 🕊️#StrongerTogether #Tokyo2020 pic.twitter.com/MjNKYLG6UM — Olympics (@Olympics) July 23, 2021

Luego del homenaje, la inauguración de Tokio 2020 se realizó bajo una coreografía en la que hizo un tributo a la cultura japonesa en la que destacó la cultura del esfuerzo, la resistencia ante las adversidades y la artesanía.

Otro punto a destacar fue el uso de 1824 drones para hacer distintas figuras, entre ellas, el planeta tierra mientras se iluminaba a la par del Estadio Nacional de Tokio.

🚨 Drone appreciation post! 🚨



1,824 drones light up the sky above the Olympic Stadium as the #Tokyo2020 emblem seamlessly becomes a revolving globe. 😍🌏#StrongerTogether #OpeningCeremony pic.twitter.com/mcGteqdJ7n — Olympics (@Olympics) July 23, 2021

Tras el espectáculo visual, arrancó el tradicional desfile de las delegaciones de atletas de los 204 países y el equipo olímpico de refugiados. El desfile inició con Grecia, por ser el país donde se celebraran los Juegos Olímpicos en la Antigüedad, en Olimpia.

Debido a la pandemia por Covid-19, las delegaciones fueron reducidas y todos portaron cubrebocas.

La ceremonia fue cerrada por Francia, pues después de Tokio 2020, seguirá París 2024 y Estados Unidos por Los Ángeles 2028.

Estamos juntos en estos momentos: COI

El presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, agradeció todos los involucrados que hicieron posible la realización de Tokio 2020 a pesar de las adversidades.

Como último punto de la ceremonia de inauguración, fue con los últimos embajadores del fuego olímpico, los cuales culminaron con la tenista Naomi Osaka.

The time has finally arrived.



The athletes have overcome many obstacles to reach this moment. Even when things were hard, they never gave up on their dream.



Now, the @Tokyo2020 #OpeningCeremony begins...#StrongerTogether | #Olympics pic.twitter.com/GpmB5fLqk6 — Olympics (@Olympics) July 23, 2021

El fuego fue llevado a una construcción formada como pebetero creado con la forma del Monte Fuji y las hojas de cerezo en una base que combina lo tradicional con la tecnología.

México brilla con la artesanía oaxaqueña

Como el país número 182 de los 204 en participar en la ceremonia de inauguración, México hizo acto de presencia con los abanderados Gaby López y Rommel Pacheco.