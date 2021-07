La diputada federal por Puebla, Lucero Saldaña Pérez, advirtió la falta de voluntad política por parte de los legisladores de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados para sacar los pendientes, donde no quisieron aprobar los desafueros de Saúl Huerta y Mauricio Toledo.

En entrevista telefónica, quien es actualmente una de las dos decanas en la Cámara de Diputados, hizo un breve balance de lo que pasa en San Lázaro: “Lo que vi en esa legislatura, no sólo esa mayoría en número, aplastante, sino en soberbia, falta de escucha”.

Advirtió que es un retroceso a varias décadas y aclaró que los partidos que dominaban en los últimos años tenían un respeto a las minorías, éstas tenían voz, pero eso se terminó.

La legisladora señaló que nunca hubo una reunión con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), y normalmente en otras legislaturas las había: "Se ve que no le gusta que le cuestionen, por lo tanto, el diálogo se ha perdido entre los poderes".

Los desafueros

Lucero Saldaña recordó que los desafueros están pendientes, pues no se dio período extraordinario hasta este momento, y ante ello tanto el de Saúl Huerta como el de Mauricio Toledo, acusado de enriquecimiento ilícito, no se concretaron, y al terminar julio, no hay un acuerdo para que la permanente citara a período extraordinario que era sólo para ello.

Asimismo están pendientes nombramientos como el del presidente del Banco de México, y aún pudiera darse en los primeros días de agosto.

“Tenemos unos días para cerrar, va a ser difícil pues estaban convocando para los desafueros, pero pareciera que son largas, prácticamente a Saúl pues le queda un mes como legislador”.

Algunos avances

Comentó que en temas generales hay muchos pendientes, se avanzó en temas de paridad total en la legislatura, violencia política contra las mujeres, “soy la iniciadora del concepto, le doy nombre, desde hace ocho años, fui la primera en presentar la iniciativa siendo senadora. Ahora regresando como diputada, dado que se quedó pendiente, se retomó y hubo más propuestas".

Advirtió que con el tema de la paridad habrá más mujeres y más violencia, “por ello le di un nombre que definió esa violencia".

Tenemos pendientes, una de ellas que presenté, es la corrupción, y la agenda de género, se ha avanzado en varias propuestas para construir la igualdad, la paridad, pero se encuentran obstáculos, y uno de ellos, sobre todo para temas de violencia de agresión sexual, es la impunidad, y las mujeres se ven afectadas de manera distinta en el impacto de la corrupción.

“Hay una moneda de cambio, un servicio, un trámite, una beca, un examen, con favores sexuales, dicho documento toca el código penal federal para sancionar, así como la Ley de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia”.

Comentó “presenté en la última semana del período ordinario, aprobaron la Ley de Fomento de la Cocina Mexicana, que se aprobó en el Senado. Se trata de una nueva ley federal que genera un programa nacional, logra una visión que no sólo toca el turismo, la cultura, sino el enfoque económico, que en esta recuperación económica, el sector restaurantero, es de los más afectados.”

“Con la Ley que será única, ningún país la tiene, además de que su cocina es reconocida como Patrimonio Material de la Humanidad desde hace diez años. Y Puebla es un ejemplo".

Fue aprobada en pleno y pasó a Cámara de Senadores, en el último día, y se puede aprobar en el próximo período.”

El reto de la siguiente legislatura

Lucero Saldaña dijo que la LV Legislatura va a encontrarse con que el 8 de septiembre, es la fecha en que se presenta la iniciativa de presupuesto para el próximo año y se tendrá que contar con una cámara ya bien constituida para analizarlo; señaló que siempre ha sido la concentración de la Comisión de presupuesto, e interviene Hacienda.