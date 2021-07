Los mexicanos siguen demostrando su calidad en el deporte dentro y fuera del país en estos Juegos Olímpicos Tokio 2020.

Un ejemplo más de lo anterior mencionado es Óscar Salazar, un extaekwondoín mexicano que se quedó en la historia del deporte al obtener la medalla de plata en Atenas 2004 y que ahora marca un nuevo precedente al ser el primer atleta en ganar medallas como deportista y entrenador.

Óscar Salazar es el entrenador de la Selección Egipcia de Taekwondo y su talento fue bien aprendido por sus pupilos, quienes en Tokio 2020 obtuvieron dos medallas de bronce.

El primero fue por parte de la egipcia Hedaya Wahba Malak, quien venció a la representante de Estados Unidos en la categoría de -67 kilogramos.

Egypt wins its first medal!



Hedaya Wahba of #EGY takes #bronze in the women’s -67kg #taekwondo#StrongerTogether | #Tokyo2020 | @WorldTaekwondo1 pic.twitter.com/CZhltUS0Ik