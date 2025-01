A cerca de tres años del feminicidio de Cecilia Monzón, aún no hay sentencia o justicia, alertaron integrantes del colectivo Por las mujeres de Puebla, por lo que exigieron celeridad para finiquitar el asunto con penas a los detenidos o imputados.

En una protesta en el zócalo de la ciudad de Puebla, recordaron que la víctima, Cecilia Monzón, fue una férrea defensora de los derechos de las mujeres en la entidad, quien luchó hasta el último día de su vida contra las desigualdades del sistema.

“Queremos mostrar nuestro rechazo a las demoras procesales que han sido permitidas por el sistema que han causado una re victimización de Cecilia, su hijo y familia”, señalaron en la manifestación.

“Cómo es posible que estemos a casi 30 meses del feminicidio y no haya condenas”, señaló la activista al acusar de los recursos sistemáticos de amparos que ha interpuesto la defensa del imputado Javier N., excandidato a gobernador de Puebla y la demora de la justicia federal en las resoluciones.

Aunque reconocieron que se ha logrado extender la prisión preventiva a Javier N. y Jaír N., imputado como el ejecutor del crimen, señalaron que la última ampliación hasta septiembre no va a servir de mucho sino se inicia el juicio oral.

“Es hora de que el juicio por feminicidio comience y se lleve a cabo con garantías procesales y perspectiva de género”, señaló al resaltar que la familia de Cecilia Monzón lleva más de seis meses a que se resuelva un juicio de amparo que impide tener una sentencia en el caso de violencia familiar.

Todo, a pesar de que el juicio por violencia familiar se ha llevado a cabo hasta las conclusiones, entre los meses de abril a junio de 2024, por lo que sólo falta su sentencia.

Cecilia Monzón fue asesinada el 21 de mayo de 2022, cuando circulaba en su camioneta en San Pedro Cholula presuntamente a manos de dos sicarios, uno de ellos sobrino de Javier N., quienes fueron detenidos semanas después tras indagatoria de la Fiscalía de Puebla.

Helena Monzón ha informado qué hay un total de cinco juicios de amparos que se están tramitando en torno al caso, uno fue porque no le admitieron al político detenido trasladar el hecho a juzgados de Toluca y el resto son medidas de prisión preventiva, incluyendo la de Silvestre N., el presunto autor material del feminicidio.

La FGE, tiene contra Javier N dos procesos: uno por violencia familiar y otro por el feminicidio de su expareja sentimental, Cecilia Monzón Pérez.

Cecilia Monzón, fue asesinada el 21 de mayo de 2022 presuntamente por órdenes de Puebla, Javier Z, con quien procreó un hijo.

Tras indagatorias, se detuvo al político además de tres personas presuntamente implicadas en el crimen, entre ellos el autor material; dos de ellos siguen en prisión.

De acuerdo con los resultados de la investigación, Javier N., presuntamente ordenó a su sobrino de nombre Jair N. que vigilara a Cecilia Monzón para después privarla de la vida.

Un cuarto implicado, Santiago N., exsecretario Particular de Javier N. y ex delegado de la secretaría de Relaciones Exteriores, habría prestado su camioneta particular para que los asesinos escaparan.