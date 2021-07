En horas recientes, las redes sociales vivieron un debate bastante hostil luego de que las boxeadoras mexicanas que participaron en los Juegos Olímpicos Tokio 2020, Brianda Tamara y Esmeralda Falcón, denunciaron la presencia de los uniformes de la selección femenil de Softbol en bolsas de basura dentro de la villa olímpica.

Con un corto, pero sincero mensaje, la pugilista lamentó que los uniformes de la delegación mexicana de Softbol los dejara en la basura.

Este uniforme representa años de esfuerzos, sacrificios y lágrimas.

Todos los deportistas mexicanos anhelamos portarlo dignamente, y hoy tristemente el equipo mexicano de sóftbol lo dejó todo en la basura de las villas olímpicas.@esmerfalconmx @CONADE @COM_Mexico pic.twitter.com/zqkmVva6PP — Brianda Tamara (@BriandaTamara) July 29, 2021

Tras la viralización de las fotografías, la polémica en torno al hecho no se hizo esperar, causando la molestia de cientos de usuarios al acusar a las jugadoras de faltarle el respeto al país.

Selección de Softbol se defiende de acusaciones

En entrevista con la periodista Tania Ventimilla, para TV Azteca, el presidente de la Federación Mexicana de Softbol, Rolando Guerrero, aseguró que este hecho fue causado por un sobre equipaje.

El dirigente de la selección que peleó por la medalla de bronce en Tokio 2020, señaló que las jugadoras tienen un amplio repertorio de uniformes de cada color y para cada ocasión, por lo que tuvieron que algunas debieron dejar hasta nueve prendas ante dicha situación.

"Sobre la decisión de dejar los uniformes usados, dejaron hasta guantes de 200 dólares. Tenían que hacer espacio en sus maletas".

🚨 ATENCIÓN 🚨



Rolando Guerrero, presidente de la Federación Mexicana de Softbol, revela la razón por la que el equipo dejó parte de los uniformes utilizados en Juegos Olímpicos.



🎥 Vía @Ventimilla#ElOroEsNuestro 🥇#Tokyo2020 #Día7 pic.twitter.com/7aDtofMUzP — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) July 29, 2021

"No es lo mismo empacar un par de guantes a todo el equipo que traemos, es demasiado. Equipo de protección, doble careta, cascos, uniformes de entrenamiento, de juego".

Descartan dar más explicaciones

El líder del softbol mexicano también aclaró que después de esta situación, no habrá mayores explicaciones sobre este hecho.

"Con todo respeto, ni vamos a atacar, ni vamos a responder, ni vamos a decir nada en las redes, simple y sencillamente fue un hecho de sobre peso".

Por otro lado, reiteró su deseo de haber traído la medalla de bronce para México, además, dejó entrever que lo ocurrido fue porque las boxeadoras 'estaban hurgando en la basura', sin embargo, les mandó buenos deseos a las pugilistas a pesar de que ellas ya están eliminadas de Tokio 2020.

"Si estaban en la basura y andaban hurgando en la basura... No sé como se le llamen, pero bueno, mis respetos. Yo quiero que México gane una medalla, sufrí mucho esa medalla , me sigue doliendo no haber ganado esa medalla porque quería traer una medalla para México. A la gente arriba del ring, ojala les vaya bien, ojala y ganen y que tengan el mismo alcance que tuvimos".

Amenaza FMS castigo severo sí hubo irregularidades

A través de las redes sociales, la Federación Mexicana de Softbol (FMS), informó que pese a no estar de acuerdo con lo expuesto por el presidente, comprenderán la situación.

Sin embargo, destacaron que si las jugadoras no demuestran que trajeron consigo uniformes de partido con los que defendieron a México en Tokio 2020, no volverán a jugar con el tricolor.

Si se demuestra que dejaron uniformes de juego competencia .uniforme de gala es fácil con su número de casaca no podrán participar más con fmsoftbol igual no es lo mismo empacar un par de guantes que casco,bates,guantes ,caretas,catcher zapatos juego(3)pares,de entrenamiento (6) — Fed Mex Softbol (@SoftbolMX) July 29, 2021

COM, molesto con FMS por portar uniforme 'ajeno'

Por su parte, el presidente del Comité Olímpico Mexicano (COM), Carlos Padilla, aseguró en entrevista para ESPN Digital que ya hay una investigación hacia la Selección Mexicana de Sóftbol femenil, pues argumentó que no portaron la bandera de México ni el logo del COM, pese a que habían presentado un uniforme en el que supuestamente sí lo harían.

“Vamos a hablar con el presidente de la Federación llegando a México, para aclarar algunos temas que se dieron durante Tokio 2020 y algunos son muy molestos, como el hecho de no aceptar que llevaran la bandera de México en el uniforme de competencia”.

Por otro lado, expuso que esta situación no se sancionó en el momento que participaban porque eso habría significado su eliminación automática de Tokio 2020.

Finalmente, expuso que analizarán la situación, pues a pesar de que el softbol no estará en los próximos Juegos Olímpicos de París 2024, sí habrá en Panamericanos y Centroamericanos.