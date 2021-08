Hasta las 10 de la mañana se instalaron el 98.40 por ciento de las 2 mil 941 mesas receptoras de votos para la Consulta Popular, según el último reporte de la sesión de la Junta local en Puebla del Instituto Nacional Electoral (INE).

Lo anterior indica que alrededor de 48 casillas no se colocaron o no fueron instaladas, aunque Delia Pale Tepetla, vocal de organización electoral, detalló que la mayoría de las mesas receptoras no es que no se hayan instalado, sino que no se han recibido sus reportes oficiales por falta de comunicación.

#ConsultaPopular 🗳️ En la sección 1665 de San Andrés Cholula comienza el armado de casillas para dar inicio con la consulta popular.



Vía: @CristopherDam pic.twitter.com/DkaPx7vbps — Intolerancia Diario (@IntoleranciaID) August 1, 2021

Sin embargo, si reconoció que hay mesas receptoras que no se instalaron por la falta de funcionarios, como en los distritos 7, con siete no instaladas; distrito 1 con 8 no colocadas y distrito 12 con una.

Se señaló además sin dar detalles, que ya se recibieron reporte de incidentes, en los que la mayoría de los casos son referentes a la instalación de propaganda afuera de las mesas receptoras.

#ConsultaPopular 🗳️ La casilla 2640, sin abrir, pertenece a San Andrés Cholula, Reserva Atlixcáyotl. Tampoco tiene señalamientos. Está en la Escuela “Blandina Torres”.



Vía: @pacosanchez63 pic.twitter.com/LtQu3FV5ov — Intolerancia Diario (@IntoleranciaID) August 1, 2021

Este domingo 1 de agosto en todo el país, se va a decidir si se juzga o no a los ex presidentes de México por sus acciones del pasado.