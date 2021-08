Con el 40.96 por ciento de las mesas receptoras computadas, hasta las 21:20 horas, apenas se llega a una participación ciudadana del 2.9086 por ciento en el estado de Puebla.

Luego de haberse computado más de un tercio de las mesas receptoras para la consulta popular, en el estado de Puebla se han contabilizado poco más de 160 mil opiniones.

Lo anterior significa que apenas una décima parte del padrón estimado estaría emitiendo su opinión sobre si se debe o no juzgar a los expresidentes de México.

En la última sesión del día de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE), se informó que el sistema de cómputos distritales y nacional para la consulta popular, inició desde las 19:30 horas en las 15 juntas distritales.

Hasta el momento, 158 mil 727 poblanos votaron a favor del "Si" para juzgar a los exfuncionarios, mientras que 2 mil 80 dijeron que "No" en la papeleta y 2 mil 696 se nulificaron por diversas causas.

Se estimaba que este día, un millón 905 mil poblanos participaran en la Consulta, de un total de 4 millones 764 mil inscritos al padrón o lista nominal electoral.

También los funcionarios

No solo los ciudadanos rechazaron ir a las urnas, sino también los funcionarios electorales en Puebla.

El 60.78 por ciento, o 8 mil 937 de 14 mil 705 funcionarios requeridos, rechazaron participar en la consulta popular en Puebla, informó la Junta Local del INE, durante la sesión permanente.

Sin embargo se informó que se instalaron sin mayor problema las sesiones de las 15 juntas distritales locales del INE, para la consulta popular.

Además, se instalaron el 98.40 por ciento de las 2 mil 941 mesas receptoras de votos en el estado, según el último reporte de la sesión de la Junta local en Puebla del Instituto Nacional Electoral (INE).

Lo anterior indica que alrededor de 48 casillas no se colocaron, aunque Delia Pale Tepetla, vocal de organización electoral, rechazó que no se hayan instalado, sino que no se han recibido reportes oficiales de la mayoría de estas mesas por falta de comunicación.

Sin embargo, sí reconoció que hay mesas receptoras que no se instalaron por la falta de funcionarios, como en el Distrito 7, con siete no instaladas; Distrito 1 con 8 no colocadas y Distrito 12 con una.

Detalló que se presentaron 2 mil 899 presidentes de mesas titulares, pero se tuvieron que llamar a 36 suplentes generales y seis personas fueron tomadas de la fila, ante la ausencia.

En cuanto a secretarios propietarios, hubo presencia de 2 mil 438 titulares que su acudieron, pero fueron tomadas de la fila 128 personas, también ante la ausencia de propietarios.

Mientras tanto, acudieron mil 310 escrutadores, pero se tuvieron que llamar a mil 73 suplentes y tomar a 436 de la fila, en las distintas mesas receptoras.

La jornada

En el estado de Puebla, la consulta se ha organizado con los mismos estándares de las elecciones pasadas con mesas receptoras y papeletas, para que 4 millones 764 mil 787 personas inscritas en el padrón nominal, pudieran emitir su opinión.

Participaron 499 consultores, 14 mil 705 funcionarios de mesa receptora y 1 mil 584 observadores aprobados por el organismo electoral.

En el arranque, el consejero presidente de la junta local, Marcos Rodríguez del Castillo, calificó como un día histórico para el país, ya que por primera vez se lleva a cabo un ejercicio de democracia directamente organizado por el organismo.

Señaló que es posible a través de la participación ciudadana es posible incidir en las grandes decisiones públicas.

“Es importante que las personas manifiesten su punto de vista, es la primera ocasión que en nuestro país de convocar a una consulta con las formalidades establecidas en la ley y se pide la opinión en un tema de agenda pública”, dijo entonces.

Incidentes

Solo incidentes menores se registraron en algunas mesas receptoras de opinión en la consulta popular, según el último reporte en la sesión extraordinaria del INE en Puebla.

Delia Pale Tepetla, informó que la mayoría de los problemas se registraron con la presencia de propaganda al exterior de las mesas receptoras.

Asimismo en los distritos 5 y 6, de Texmelucan, hubo incidentes relacionados con algún ciudadano que emitió opinión sin aparecer en listado.

Se registraron en total 20 incidentes de dichos tipos, en los distritos 2 y 5; otros 14 en el distrito 9; tres más en el 12 y uno en el distrito 13 de Atlixco.

La pregunta

"¿Estás de acuerdo o no de que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y derechos de las posibles víctimas?".