Luego de que se registraron en un solo día 367 personas más contagiadas de Covid-19, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, invitó a la ciudadanía a ir a vacunarse.

Este martes se retomó la vacunación en Puebla capital, por lo que el mandatario estatal señaló que la invitación es a que acudan, ya que esa es la estrategia en contra de la tercera ola de la enfermedad.

“El número de contagiados hoy es enorme”, dijo el gobernador durante su acostumbrada videoconferencia de prensa matutina.

Miguel Barbosa señaló que tuvo comunicación intensa con la encargada de la federación del programa de vacunación Correcaminos, Rosa Isela Rodríguez, para que se agilicen las vacunas.

“Nosotros como gobierno hemos estado y vamos a estar a la altura, ya hubo una comunicación formal”, dijo el mandatario.

“Es un número muy riesgoso y preocupante, la invitación es a vacunarse a medida de combatir la pandemia de Covid-19”, dijo el gobernador poblano.

Señaló que nadie puede comprar en el mundo las vacunas, ya que al parecer hay un acuerdo mundial de ventas solo a los gobiernos de países, ruta que se ha definido.

“En Puebla estamos muy atentos a probar decisiones en favor de la salud de los poblanos, que me digan dónde las compro, no lo hay, es una realidad en el mundo”, dijo.

Indicó que de haberse abierto la venta, hubieran aparecido falsificaciones de vacunas y ventas a precios que provocarían una desigualdad en el acceso o derecho a la salud.

“En toda esta crisis que tenemos el gobierno del estado no ha pedido un solo peso de deuda con la banca comercial o instituciones de financiamiento público, la decisión no es aumentar la deuda que nos heredaron de 50 mil millones de pesos”, dijo al señalar que solo lo haría por vacunas, pero no hay forma de comprar nada.

Por su parte el secretario de Salud, José Antonio Martínez García, señaló que abrieron sin problemas los doce puntos en la capital del estado para la aplicación de 357 mil vacunas hasta el próximo sábado, con reportes de mucha afluencia.

Indicó que el consumo excesivo de alcohol posterior, disminuyen los anticuerpos, por lo que no es recomendable consumir durante 15 días posterior a la inoculación.

Además advirtió el funcionario estatal que para el 2021, Covid-19 ya es la tercera causa de muerte en Puebla, “siempre esta enfermedad tiene mayor impacto en personas comorbilidad”, refirió.

A pregunta expresa, refirió que el 95 por ciento de los maestros ya han sido vacunados, lo que implica a 128 mil 590 docentes de todo el estado.

Asimismo, indicó sin dar cifras que han encontrado casos de mujeres que han fingido estar embarazadas para inocularse, a quienes se les ha negado la vacunación.

Covid a la alza

En el último reporte de la Secretaría de Salud estatal, se informó que se confirmaron en 24 horas, 367 contagiados y seis defunciones más en todo el estado de Puebla.

De este modo, se llegaron a 92 mil 482 contagios acumulados desde marzo del 2020, cuando llegó la pandemia a la entidad poblana.

Ahora se contabilizan a 938 casos activos en 54 municipios, con 511 personas hospitalizadas, 71 de ellos graves, 20 internados más en el último día.