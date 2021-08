Luego de que este miércoles 11 de agosto, la Cámara de Diputados pusiera a votación y aprobara el desafuero del diputado de Morena, Saúl Huerta, ante las acusaciones en su contra por abuso sexual contra menores, el legislador no dejó rastro alguno de su paradero.

De acuerdo con el periodista Carlos Jiménez, desde las primeras horas de este jueves, personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ- CDMX) buscaron al diputado federal poblano en los domicilios que había proporcionado en su reciente visita el pasado 5 de agosto, pero en ninguno apareció.

Agentes de @PDI_FGJCDMX tienen ya la orden de aprehensión en Vs del ex @DiputadosMorena

No lo hallan en los domicilios q proporcionó a @FiscaliaCDMX

Está acusado de violación y abuso sex Vs menores.



