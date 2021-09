Ante las versiones de una presunta basificación que realizará la administración municipal de Claudia Rivera Vivanco previo al 14 de octubre, Leobardo Rodríguez Juárez pidió a la fuerza laboral del Ayuntamiento, no dejarse sorprender porque no se dará ninguna.

El Tesorero municipal aclaró que existe la petición de cubrir exclusivamente los puestos de aquellos espacios que quedaron libres por muerte o jubilación de trabajadores.

“Ahora hay muchos vivales que han salido pueden abusar de la buena fe de los trabajadores, si se da, tendrá que ser a través del cabildo con total transparencia".

Refrendó que los regidores serán quienes determinen en sesión ordinaria o extraordinaria si esos lugares libres se usan o no.

En ese contexto, subrayó, que el sindicato Benito Juárez García del Ayuntamiento, también ha indicado que algunos funcionarios de la presente gestión están prometiendo base, pero la realidad es que esta administración municipal ha determinado que no basificará a trabajadores como ocurría en gobiernos anteriores.

Acentuó que es redes sociales donde hay una serie de expresiones del sindicato, y un comunicado que emitió, pero no es fidedigno porque no se darán plazas.

"Yo me sumaría a este llamado; no se dejen sorprender, existen voces muchas veces al interior del gremio, no de la administración. El comunicado es ambiguo, no sé a quién se refiere el secretario general, pero bueno, siempre hemos platicado mucho y hemos tenido diálogo”.