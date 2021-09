En conferencia de prensa, desde Palacio Municipal, la alcaldesa de Puebla, Claudia Rivera, informó que el edil electo, Eduardo Rivera Pérez, recibirá una herencia de 320 millones de pesos para desarrollar programas en beneficio de los ciudadanos a partir del primer minuto del 15 de octubre, día que tomará las riendas del Ayuntamiento.

La presidenta municipal de Puebla, recordó que a ella, el gobierno panista no le dejó recursos para encaminar programas para realizar obras; únicamente para cubrir gastos de nómina, prestaciones y servicios que ofrece la administración cotidianamente.

Claudia Rivera, expuso que la entrega de recursos derivó por el control y eficiencia del manejo responsable de las finanzas públicas, acompañado por el uso racional de los recursos pese a la crisis sanitaria que está generando el Covid-19.

Refrendó que la caída de la economía se reflejó en las arcas municipales en una reducción del orden de los 680 millones de pesos, derivado de la emergencia sanitaria.

"En medio de la crisis que se está viviendo entregaremos finanzas sanas como nunca antes había ocurrido en la historia, sin deuda pública creada por gobiernos del pasado y con recursos propios para que no se detengan los servicios, ni los proyectos que la administración entrante tenga considerado implementar a la ciudadanía”.

Claudia Rivera expuso que esta noticia ha sido notificada a Eduardo Rivera, durante las reuniones previas, donde se dijo que al principio se contó con una cifra de 282 millones de pesos, sin embargo, el montó creció.

“Se informó en la reunión al corte de agosto un monto de 282 millones de libre disposición, sin embargo ha tenido una modificación, se indicó que la cifra se ha incrementado, ha tenido un aumento al 15 de septiembre y se contabilizan 320 millones de pesos aproximadamente”.

Ante esa perspectiva, el Tesorero Leobardo Rodríguez, precisó que la administración morenista ya hubiera querido que les entregaran el desglose de recursos, tal y cómo esta ocurriendo, así como tener en libre disposición.

Puntualizó que se generó una confusión, cuando su antecesor Armando Morales Aparicio, dijo que se entregarían 500 millones de pesos para gastos, cantidad sacada de contexto, porque dejarán tres veces más.

Precisó que al corte del 15 de septiembre, el Ayuntamiento de Puebla, cuenta con mil 220 millones de pesos para pagar los compromisos hasta el 14 de octubre, fecha cuando termina la actual administración.

El recurso, expuso, es para direccionar la nómina, contratos, además de otros compromisos.

El tesorero afirmó que nunca se presentó una política de compras de pánico como algunos panistas declararon sin conocimiento de causa porque todas las actividades de esta gestión sí se programaron en el presupuesto.

#Ahora 💡 @leobardorj, tesorero municipal, señala que el dinero que queda hasta que finalice la actual gestión, está perfectamente administrado para obras y no se han realizado compras de pánico.



“En este ejercicio se trabajó de manera puntual y prudente para verificar los plazos de adjudicaciones y lo que no se puedan garantizar se canceló el pago para no forzar y no caer en esta mala práctica que a veces los gobiernos recurren, pero esto es prudencia financiera”.