Después de negar la amenaza a comerciantes de la 28 de Octubre, el responsable de la Secretaría de Gobernación, Jorge Cruz Lepe, reveló que sostuvo una charla con Xihuel Sarabia Reyna, dirigente de la organización para desmentir la supuesta amenaza con cárcel de tres años si no se marchan de las calles del Centro Histórico.

Dijo que durante la conversación abordaron la declaración realizada la víspera por el representante legal de la Unión Popular de Vendedores y Ambulantes, Tonatiuh Sarabia sobre el supuesto encarcelamiento a comerciantes informales con presencia en el panorama urbano.

“No soy de piel delgadita, pueden decir cosas, hay que ser prudentes, si lo desmiente como creo que lo haga Xihuetl, si no, no pasa nada”, dijo.

Además negó que esta administración municipal que lidera Eduardo Rivera Pérez, venga con la ley del garrote para controlar y meter orden.

En contraparte, priorizó que será el diálogo la base de todas las propuestas se desarrollará a través de la apertura a las charlas entre los protagonistas.

“No, no, no, no manejamos ese tipo de esquema, nosotros nos abrimos a todo al dialogo”.