Si los 100 basificados por la pasada administración de Morena, renuncian a los puestos, pueden regresar a sus trabajos antes de perderse por completo.

La suspensión de esas bases no significa que los trabajadores estén dados de baja por la administración municipal, pero por el momento no existe relación laboral.

Bajo este panorama, los puestos gremiales otorgados por el gobierno de Claudia Rivera Vivanco, no crearon derechos porque la otrora autoridad no generó los recursos para arropar a ese centenar de puestos entregados.

Ante esa perspectiva, el Sindicato Independiente de Trabajadores del Ayuntamiento de Puebla Benito Juárez García, advierte que derivado del acuerdo de Cabildo del lunes 11 de octubre previo, en el que se otorgaron 100 bases, no cumplen con los requisitos legales, además de que no se tomó en cuenta al gremio.

El líder del Suethpipopdofl, Gonzalo Juárez Méndez, revela que solicitó ante el Tribunal de Arbitraje Municipal, la revisión del caso para determinar el incumplimiento de los aspectos elementales dentro del proceso.

"Al respecto informamos que como resultado de esta revisión el Tribunal de Arbitraje Municipal ordenó la suspensión de estos trabajadores por lo que hace al reconocimiento de las 100 bases otorgadas con lo que nos da la razón para continuar con las acciones de inconformidad necesarias para dejar sin efecto el ilegal Acuerdo de Cabildo".

Advirtió que el Comité Ejecutivo y Delegados Sindicales mantendrán Impulsando las acciones legales necesarias conforme a la Ley de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento del Municipio de Puebla y a las Condiciones Generales de Trabajo para mantener claramente los procesos de trabajo.

"Confiamos en que el Ayuntamiento de Puebla actúe en el marco de la ley. respetando la resolución del Tribual de Arbitraje Municipal y los derechos tanto de nuestro Sindicato como de los compañeros a quienes se les debieron otorgar las bases por cumplir con los requisitos", indica un comunicado.

La víspera Intolerancia Diario publicó que el responsable de la Secretaría de Administración, Bernardo Arrubarena, reveló que la administración previa no fondeó más de 150 plazas.

Anunció que esta gestión procederá en consecuencia, al insistir que las bases se otorgaron de manera irregular.

Priorizó que la revisión jurídica de esas plazas a través del personal del Ayuntamiento se mantiene y desde desde el primer día se observaron los recursos.

“No puedes adquirir derechos cuando no hay procedimientos ni cubres requisitos para hacerlo, no puedes exigir lo que no te toca”.