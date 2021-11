Al valorar que en los documentos de entrega-recepción, firmados por los ahora funcionarios de la administración municipal, sí se localizan los 280 millones de pesos de libre disposición en cuentas bancarias, el regidor morenista Leobardo Rodríguez Juárez advirtió que el balance económico presentado este día por la administración es "quimérico".

Durante conferencia de prensa en el zócalo, el extesorero dijo que tiene las manos limpias y en la próxima sesión de Patrimonio y Hacienda, entregará la información correcta.

Además retó a la Tesorera María Isabel García a debatir sobre los estados financieros del Ayuntamiento.

“Creímos que la tesorera tenía los conocimientos mínimos por eso votamos su perfil, pero ya nos dimos cuenta que no. El estudio presentado es un balance simple, no desglosado, no tiene claridad en los números, no desglosaron qué pretende gastar, es un balance ficticio; incluyen pasivos contingentes, demandas laborales de varios años, causes jurídicos, nos tocó a nosotros, les tocara a ellos”.

Refrendó que lanza un debate abierto para que haya un encuentro documentado y público para que quede claro quien miente

"La tesorera que nos llamó mentirosos, y que quede claro quién miente, reto al debate(…) ante la incapacidad, nos demuestre cada uno de sus dichos, son mañosos y mentirosos".

Refrendó que dejó en bancos 700 millones de pesos, 380 millones de pesos por pasivos de obras que están amparadas, además de 50 millones de pesos correspondientes a bienes y servicios, por cierre de nómina 600 millones de pesos.

“No vamos a permitir que con mentiras pretendan engañar; no los dejaremos mentir, son endeudados, hay suficiencia presupuestal”.

Al referirse a Eduardo Rivera dijo que quiere pensar que lo están engañando y sus funcionarios incapaces le están presentando datos falsos, "quiero pensar que no es artífice de la tergiversación de cifras”.

Lamentó que esta gestión ha despedido masivamente a más de 800 personas, pero no han renunciado al priorizar que quién en su sano juicio se va en plena pandemia y en octubre.

“Después de los despidos masivos y no son renuncias, eso es cinismo del secretario de administración, no son renuncias voluntarias, por sentido común quien renuncian; son 800 despedidos, son literalmente torturados, los encerraron y arrinconaron”.

Dijo que esos espacios son designados para personal de confianza del alcalde y sus cuotas para generar economías, entre economías.

“Ellos deben generar de aquí a diciembre 168 millones de superávit pagando todo; me extraña hoy que digan que no tienen recursos, les urge endeudar al municipio y hacer sus obras faraónicas”.