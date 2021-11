A tres días del comienzo del Buen Fin 2021, el secretario de Administración, Bernardo Arrubarrena, descartó adelantar los aguinaldos a trabajadores del Ayuntamiento.

Pero aclaró que al seno de la alcaldía se mantendrán los estudios y mediciones de otorgar la prestación, aunque definitivamente ve muy lejana la posibilidad.

Además recordó que la experiencia de todas las personas que laboran en cualquier sector confirman que la cuesta de enero siempre se alarga hasta el cierre de marzo.

“El tema del buen fin no sale conveniente cuando es anticipo de aguinaldo, eso de adelantar el recurso lleva a compromisos a determinadas compras que afectan el bolsillo en general. El adelanto se va a otro tipo de gastos y cuando viene la carga de diciembre, la gente gastó su aguinaldo y ya no tiene para sus proyecciones necesarias; no es conveniente".

Recapituló que es una decisión de la autoridad, pero si la representación del Sindicato Independiente Benito Juárez García lo pide, se podría valorar, pero de entrada no se contempla adelantar la prestación laboral.

“Siempre que se adelanta (el salario o aguinaldo) viene el desfonde navideño y la cuesta de enero se extiende hasta marzo y estaremos revisando lo que convenga pero no hay fecha de anticipos”.